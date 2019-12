Un gesto di condivisione e sostegno. È quello che, in vista del Natale, hanno scelto di compiere i lavoratori di tre aziende edili della Valle Brembana, la Scaglia srl, la Scaglia Indeva spa e la Minelli spa, attraverso i delegati delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. Hanno devoluto in totale 4.500 euro all’associazione della giovane e coraggiosa Letizia Milesi, 19 anni, anche lei originaria della Valle Brembana: la studentessa, grande appassionata di danza, che nell’autunno del 2017, prendendo l’autobus all’uscita di scuola, è caduta provocandosi una grave lesione vertebrale. Da due anni convive con una patologia invalidante, ma lotta per ottenere le migliori cure che oggi la scienza mette a disposizione.

Da questa dolorosa vicenda è nata lo scorso settembre “Sulle ali di un sogno”, la onlus fondata per volontà della mamma di Letizia, Monica. L’obiettivo è quello di operare per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sui traumi vertebrali e midollari, per il miglioramento dei servizi e per una miglior qualità di vita.

“L’accesso alle informazioni, l’espletamento delle pratiche burocratiche, il reperimento di documenti utili alla presentazioni di domande e il districarsi tra uffici ci porta a lottare per l’abbattimento delle barriere mentali e burocratiche prima ancora di quelle architettoniche”, si legge sulla presentazione dell’associazione.

Letizia e sua madre, lunedì, hanno incontrato in assemblea sindacale i lavoratori e la RSU di Scaglia Srl e Scaglia Indeva Spa, mentre ieri hanno conosciuto i delegati RSU di Minelli Spa.