In 27, impegnati nei comuni, alla Winter School per giovani amministratori

Un successo la prima edizione della Winter School Agorà rivolta agli amministratori locali under 35. Sabato 14 dicembre, la giornata formativa proposta dalle Acli provinciali di Bergamo, in collaborazione con Università e Provincia di Bergamo, ha visto la partecipazione di 27 giovani, per lo più amministratori comunali, assessori e consiglieri.

L’iniziativa è stata occasione di apprendimento, scambio e conoscenza reciproca tra giovani appassionati al bene comune, andando ben oltre appartenenze e schieramenti. Con A.G.ORÀ (Amministratori Giovani Ora), le Acli desiderano continuare il proprio impegno per dare ai giovani amministratori diverse chiavi di lettura delle nostre comunità, alcuni strumenti utili al loro operato e permettere, attraverso la discussione tematica e il confronto costruttivo, di creare una rete informale di scambio reciproco di cui oggi c’è grande bisogno.

“Siamo molto felici del riscontro e del coinvolgimento dei partecipanti. Data l’adesione e l’interesse dimostrata nei confronti di ‘Agorà’, abbiamo pensato già di riproporre la giornata formativa e di farla diventare un appuntamento fisso, magari nel periodo estivo – spiega Emilio Zubiani, responsabile Politica e Giovani delle Acli provinciali di Bergamo – Siamo orgogliosi della rete informale che si sta costruendo tra l’associazione e i giovani amministratori che permette a tutti di collaborare all’interno delle comunità al fine di costruire il bene comune. Ringraziamo in particolar modo la Provincia e l’Università per la collaborazione”.