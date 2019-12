Il presepe dell’Istituto Pesenti, anti razzista e pacifista

L’istituto Cesare Pesenti di Bergamo anche quest’anno ha realizzato un presepe all’interno dei propri spazi scolastici. Il messaggio che propone di far passare è quello di fratellanza, ricordando che non esiste nessuna razza se non quella umana, che siamo tutti uguali senza nessuna distinzione di etnia e colore di pelle.

Parole che trovano un fondamento anche religioso, sotto il nome di Dio che ci ha creati come suoi figli e che non ci ha mai autorizzati a uccidere, sterminare o anche solo discriminare. Tuttavia oggi assistiamo a fenomeni negativi che vedono al centro della cronaca un’anziana donna sopravvissuta alle camere a gas di Auschwitz-Birkenau, costretta ad essere scortata perché occorre difenderla da nuove minacce.

È anche per situazioni come queste che il presepe dell’istituto Pesenti fa nascere un Gesù bambino che veste la casacca dei deportati dei campi di sterminio e porta incisi sulla sua pelle i nomi della più grande bruttura che la storia ricordi.

La classe 4B dell’istituto bergamasco ricorda come difendere oggi chi ha attraversato l’inferno ieri sia un dovere, ma anche una sconfitta. Il presepe è aperto a tutti i culti, non si vincola a nessun credo e ha lo scopo di porre in risalto una realtà sociale che coinvolge tutti quanti, ricordando che l’Istituto Pesenti si apre al mondo.

“Mettete dei fiori nei vostri cannoni – cantavano i Giganti – Mettete dei fiori nei vostri cannoni – gridano gli studenti della scuola bergamasca – perché non vogliamo mai nel cielo molecole malate, ma note musicali che formano gli accordi per una ballata di pace, di pace, di pace.”