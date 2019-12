Non fa freddo, questo va detto. Per il resto le giornate sono uggiose a Bergamo e in tutta la provincia. Francesco Sudati ci descrive che tempo farà col bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La depressione presente tra Nord Algeria e Tunisia convoglia un mite flusso sciroccale su tutta la penisola con molte nubi, ma fenomeni concentrati per lo più sulle regioni tirreniche. Le correnti atlantiche torneranno prepotentemente sul Nord Italia nella giornata di venerdì 20 con una nuova intensa perturbazione.

Mercoledì 18 dicembre 2019

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione per l’intera giornata. Precipitazioni moderate su varesotto e comasco, nevose oltre 1800/2000 metri, ma in esaurimento nel corso della giornata. Piogge deboli e intermittenti o pioviggini al mattino su alto milanese, Brianza, e zone alpine/prealpine, ma in rapido esaurimento nel primo pomeriggio. Altrove asciutto o brevi pioviggini non significative. Possibili nebbie su medio-bassa pianura.

Temperature: Minime stazionarie con valori tra 7/10 °C, massime stazionarie tra 8/15 °C (valori più elevati nella zona del lago di Garda).

Giovedì 19 dicembre 2019

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso sull’intera regione, ma con possibilità di schiarite più probabili sui settori centro-orientali della regione. In serata generale nuovo aumento della copertura nuvolosa. Precipitazioni generalmente assenti, ma non si escludo brevi ed isolate piogge. Possibili nebbie su medio-bassa pianura.

Temperature: Minime in lieve aumento con valori tra 9/12 °C, massime in lieve aumento tra 11/16 °C (valori più elevati nella zona del lago di Garda).

Venerdì 20 dicembre 2019

Tempo Previsto: Rapido e incisivo peggioramento con precipitazioni piuttosto diffuse, specialmente su Alpi e Prealpi ove risulteranno moderate e localmente di forte intensità, nevose oltre 1700/1900 metri, ma con quota neve in lieve calo dal pomeriggio.

Temperature: Minime stazionarie, massime in lieve calo.