Cocaina, picco di sequestri. Furti: oltre 40 denunce al giorno, ancora in calo

Furti, rapine, truffe. Ma anche sequestri di droga, denunce per maltrattamenti, daspo. La Questura di Bergamo ha diffuso i dati dell’attività Anticrimine.

In costante calo le denunce per furto, sia in città (da 4.854 a 3.276) che in provincia (da 20.814 a 15.257). In picchiata il numero dei daspo per i disordini da stadio: dagli 80 del 2018 ai 23 del 2019 (60 quelli in essere). Ad aumentare, invece, sono le denunce per violenze e maltrattamenti delle cosiddette “fasce deboli” (donne, minori, anziani): da 48 a 61. Una crescita – spiegano da via Noli – da attribuire anche e soprattutto alla maggiore fiducia nel lavoro delle istituzioni, e quindi alla maggiore tendenza a recarsi negli uffici delle forze dell’ordine per sporgere querela. Infine il traffico di droga. Il dato che balza più all’occhio è quello dei sequestri di cocaina: 29 i chili sottratti nel 2019 agli spacciatori grazie all’attività della Questura (meno di un chilo l’anno precedente).

Qui di seguito tutti i dati nell’infografica interattiva, compresi sopralluoghi, narcotest, fotosegnalamenti e prelievi del dna. “Un’attività spesso silenziosa – spiega il questore Maurizio Auriemma – ma che porta a risultati importanti per la sicurezza dei cittadini e del territorio”.