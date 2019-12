Canti e corali: i concerti e gospel natalizi nella Bergamasca

Natale è ormai alle porte e sono numerosi i concerti organizzati in tutta Bergamo per vivere l’atmosfera delle festività. In città e provincia vengono proposte serate musicali dagli svariati generi, spaziando dai gospel ai tanti classici natalizi.

Bergamonews vi propone una panoramica delle kermesse sul territorio orobico. Ricordiamo che, come sempre, potete trovate tutti gli appuntamenti consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. Inviateci e inserite le iniziative organizzate in tutta la Bergamasca per diffonderne l’informazione.

BERGAMO

Sold out anche quest’anno per il concerto Gospel di Natale organizzato dall’Associazione Nepios Onlus con il patrocinio del Comune di Bergamo per raccogliere fondi a sostegno dei progetti a favore della Neuropsichiatria Infantile e del Centro per il Bambino e la Famiglia dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’appuntamento con il Gospel di Natale è per giovedì 19 dicembre, alle 21, al Creberg Teatro di Bergamo con il South Carolina Mass Choir, un noto e prestigioso coro gospel proveniente dalla Caro¬lina del sud fondato e diretto, sul finire degli anni ’90, da Michael Brown. Canti gospel tradizionali, rivisitati in linea con le nuove tendenze contemporanee, coinvolgeranno il pubblico del teatro con una grande carica e allegria ma sapranno anche creare atmosfere emozionanti e suggestive tipiche della più genuina tradizione gospel afroamericana. Grazie alla guida di Michael Brown e l’intensa attività di studio e di approfondimento della cultura gospel e spirituals dalle origini ai giorni nostri, infatti, la corale interpreta non solo le forme moderne del gospel ma anche quelle più tradizionali conosciute e cantate dai lori avi in un mix di ritmi moderni e della tradizione, raggiungendo un equilibrio musicale di grande e riconosciuto spessore artistico. Il gruppo dedicherà anche omaggi musicali, molto apprezzati dal pubblico, a grandi e leggendarie voci nere afroamericane quali Aretha Franklin, Mahalia Jackson, Herry Belafonte, Witheny Houston, Otis Redding Same & Dave. Sul palco del Creberg Teatro, giovedì 19 dicembre, si esibiranno Michael Brown (keyboards e lead vocal) Donald Hurston (lead vocal), Renè Massey (lead vocal), Chelsea Green (lead vocal), Laura Wilson (vocal), Brittany Spivey (vocal), Lori Major (vocal), Starquasha Admore (vocal), JT Holmes (vocal), Lavonta Green (bass, vocal), Albert Jenkins (drums, vocal), D’jawaun Diggs (guitar, vocal) e Sean Johnson (keyboards,vocal).

L’associazione Nepios Onlus nasce nel 2001 a Bergamo. Da più di 15 anni incoraggia e gestisce iniziative di carattere culturale, ricreativo e di sensibilizzazione sociale al fine di reperire fondi da destinare a progetti che sostengono l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia.

Domenica 22 dicembre alle 15.30 al teatro Sociale di Bergamo Alta si terrà il “Concerto di Natale” con il coro I Piccoli Musici di Casazza diretto da Mario Mora.

È ormai tradizionale che la Fondazione Teatro Donizetti ospiti per il proprio Concerto di Natale “I Piccoli Musici” di Casazza, ensemble di esperienza più che trentennale che ha visto avvicendarsi fra le sue fila – con la direzione del fondatore Mario Mora – centinaia di bambini talentuosi e meticolosamente istruiti alla civiltà del cantare insieme oltre che della musica, che vantano nel loro curriculum non solo i primi premi in prestigiosi concorsi internazionali di canto corale ma anche la presenza in festival italiani ed europei di rilievo (i festival di Ambronay e di Montreux, la Sagra Musicale Umbra, il festival Mito e molti altri) nonché numerosi allestimenti operistici di repertorio dal Barocco al Novecento confluiti nella loro ampia e qualificata discografia (Sony, Decca, Stradivarius e altre etichette). Il Coro “I Piccoli Musici” – che nel 2008 ha ricevuto il “Guidoneum Award” alla carriera dalla Fondazione Guido d’Arezzo – è Ambasciatore Culturale dell’Europa per la Federazione dei Cori dell’Unione.

Per l’appuntamento 2019 il programma sarà in parte dedicato alle più celebri melodie natalizie della tradizione popolare di tutto il mondo, senza dimenticare quelle del mondo anglosassone e con una incursione anche nei ritmi del jazz.

PROVINCIA

A Casazza verranno proposti due concerti per festeggiare il Natale:

– sabato 21 dicembre alle 20.45 alla Sala della Comunità di Casazza, ci sarà il concerto natalizio del Gruppo Musicale di Casazza 1922;

– giovedì 26 dicembre alle 20.45 il Coro Escoral si esibirà con un concerto all’interno della Chiesa Parrocchiale di Casazza.

Sabato 21 dicembre alle 20.45 alla Pieve di Santa Maria Assunta a Solto Collina l’Associazione musicale Banda della Collina organizza il “Concerto di Natale”.

Sabato 21 dicembre alle 20.45 in piazza della Emancipazione, 1 a Gandino si terrà un concerto dal titolo “Voci di natale”. Un contesto suggestivo e voci per un unico augurio, con Coro “Nuove Armonie”, Coro “Li Cantori Harmonici” e Coro “Amici della Musica Sacra”, accompagnati da organo e gruppo strumentale.

Dirigono Cristina Belotti, Roberto Colleoni e Silvio Tomasini

Sabato 21 dicembre alle 20.45 alla chiesa parrocchiale di Cologno al Serio il Gruppo Progetto Cologno invita al concerto Gospel del coro Sant’Antonio David’s Singers, nell’ambito delle iniziative per il Natale.

Il concerto è ad ingresso libero e le offerte che saranno raccolte andranno a finanziare iniziative di carattere sociale a favore della comunità.

Sabato 21 dicembre alle 20.45 alla chiesa parrocchiale “Sant’Evasio” di Pedrengo si terrà il concerto di Natale. Si esibirà l’Orchestra Gianandrea Gavazzeni diretta dal maestro Antonio Brena. A seguire, con ritrovo al “Centro di Aggregazione” in piazza Alpini, rinfresco e brindisi augurale.

Sabato 21 dicembre alle 20.45 alla chiesa arcipresbiterale plebana di Casnigo si terrà il “Concerto del Santo Natale”. Si esibiranno il Corpo Bandistico Musicale “Angelo Guerini” e la Corale “Madonna d’Erbia”.

Sabato 21 dicembre alle 20.45 alla chiesa parrocchiale di Prezzate ci sarà il “Concerto di Natale” del corpo musicale di Prezzate.

Domenica 22 dicembre alle 20.30 alla chiesa parrocchiale di Predore si terrà il “Concerto di Natale” con il Coro Polifonico “Vox Lucis” di Villongo.

Domenica 22 dicembre alle 20.45 alla chiesa di San Martino a Leffe la Piccola Orchestra apocrifa di Giorgio Cordini terrà il concerto di Natale “La buona novella di Fabrizio De André”.

Domenica 22 dicembre alle 20.30 alla “Sala del Sole” nel comune di San Paolo d’Argon, ci sarà il tradizionale concerto di gala natalizio benaugurale, con esibizione del Corpo Musicale Comunale. Ingresso libero. Per info: 3395649727.

Domenica 22 dicembre alle 20.45 al Salone delle Scuole Elementari di Gazzaniga si terrà il concerto di Natale. Si esibirà la banda cittadina di Gazzaniga. Dirigerà: Alessio Carrara.

Domenica 22 dicembre alle 21 all’auditorium Giovanni XXIII di Mapello si terrà il “Concerto di Natale” del Corpo musicale di Mapello.

Martedì 24 dicembre ad Almenno San Bartolomeo si terrà il concerto natalizio. L’appuntamento è al termine della messa di mezzanotte, accompagnati da vin brulé e panettone offerti dal gruppo Alpini sul piazzale della chiesa.

Giovedì 26 dicembre alle 16 al Palazzetto dello Sport di Tavernola Bergamasca, si terrà il “Concerto di Santo Stefano” con il Corpo Bandistico Musicale “Religio et Patria”.

Mercoledì 1 gennaio alle 21 al cineteatro Junior di Sarnico si terrà un concerto gospel di inizio anno con Joyful Gospel Singers (USA) sette artisti americani in tournée in Italia per i concerti natalizi in prestigiosi teatri/città italiani. Un originale gruppo della Crescent City, sette musicisti dallo stile soul e R&B, una vibrante potenza vocale ed interpretativa, un repertorio di brani originali così come numerosi classici dallo stile R&B di natura spirituale per uno spettacolo carico di grande energia e gioia che saprà regalare grandi emozioni proprio all’inizio del nuovo anno.

Si esibiranno: Albert Mickel: voce principale – Jan Randolph – voce; Chandra Grayson – voce; Keiko Komaki – tastiera; Alfred Caston – chitarra e voce; Bruce Maffet – batteria; e Ronnie Dents – basso e voce. Prezzo: € 25,00 intero e € 20,00 ridotto (età inferiore ai 14 e superiore ai 65 anni). Si può acquistare il biglietto online oppure all’Ufficio Infopoint (via Tresanda, 1 – Sarnico).

Domenica 5 gennaio alle 20,45 alla chiesa Prepositurale Plebana di Terno d’Isola si terrà un concerto gospel del coro Sant’Antonio David’s Singers. Un concerto coinvolgente che invita alla preghiera attraverso il canto trascinante del gospel classico e moderno. L’iniziativa è promossa dal Comune di Terno d’Isola e dalla parrocchia.