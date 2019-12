Amici delle Topolino, verso i vent’anni col Gran Premio di Natale

Come di rito anche quest’anno il Club Amici delle Topolino Bergamo ha organizzato il Gran Premio di Natale giunto alla XVI edizione e all’XI Tofeo Massimo Nava.

Gli appassionati si sono dati appuntamento al Piazzale della Curva Sud del Gewiss Stadium. Trentotto i veicoli partecipanti, fra loro il decano Luigi Cassera che con i suoi 90 anni “suonati” non ha voluto mancare con la sua Topolino 500 C del 1952. Piloti e copiloti si sono poi recati in visita all’Accademia Carrara.

Prima del tour per le vie della città gli equipaggi si sono cimentati nella tradizionale prova di abilità per assegnare la coppa al vincitore. La “calda” giornata pre natalizia si è conclusa allo Steak di Curno.

Nell’occasione come ad ogni raduno, sono stati raccolti fondi per Genny Cerea, fondatrice della Onlus Giornopergiorno di Curno.

Il Club Amici delle Topolino con il nuovo anno si appresta a festeggiare il ventesimo anno di fondazione. Fu allora nel 2000 che due amici Paolo Previtali e Roberto Pedretti, raccogliendo l’eredità del Club di Milano dopo la scomparsa del suo Presidente Forte vollero iniziare questa avventura.

Il Club annovera oggi circa 75 iscritti che ogni anno partecipano ai vari raduni. Un traguardo quello dei vent’anni che vuol essere uno stimolo per tutti gli appassionati delle mitiche Topolino