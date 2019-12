Viaggi Arcobaleno Informazione Pubblicitaria

Viaggi Arcobaleno, accordi speciali con Travel Parking

Vengono offerti molteplici servizi per chi è in partenza e non sa dove parcheggiare la propria auto o moto

Sei in partenza e non sai dove parcheggiare la tua auto o moto agli aeroporto di Milano Malpensa, Linate o Bergamo Orio al Serio? Travel Parking fa al caso tuo.

Una proposta che offre qualità, convenienza e velocità. I servizi sono molteplici: – Navetta gratuita immediata e in continuo

– Custodia dei mezzi 24 ore su 24

– Parcheggi video sorvegliati

– Assicurazione incendio e furto

– Personale professionale e qualificato

– Auto subito pronta al rientro

– Autolavaggio a richiesta I clienti di Viaggi Arcobaleno scelgono Travel Parking per il miglior servizio e il rapporto qualità – prezzo grazie a tariffe convenzionate. Parcheggi e sei già in volo! © Riproduzione riservata