Valencia? Certo che si può battere: questa Atalanta non ha paura dei pipistrelli

Se volere è potere, l’Atalanta ha già fatto gol prima di giocare, pescando il Valencia che almeno l’80 per cento degli atalantini avrebbero voluto negli ottavi di Champions (a parte quelli che avrebbero preferito la grande sfida con i mostri sacri di Barcellona o Liverpool).

E se la Dea non avrà paura dei pipistrelli, che sono il simbolo di Valencia, potrà continuare a volare nel suo sogno incredibilmente reale della Champions.

Sicuramente stavolta è andata molto meglio (anche il presidente Antonio Percassi, a Nyon, ha molto gradito) rispetto al Borussia Dortmund che i nerazzurri si ritrovarono in Europa League…

E un’altra prima storica per l’Atalanta è il confronto col calcio spagnolo: dopo tedeschi (Borussia Dortmund), francesi (Lione) e inglesi (Manchester City), ecco il Valencia, tra l’altro dal 2014 di proprietà del magnate di Singapore, Peter Lim (patrimonio stimato 1,5 miliardi di dollari). Breve anche l’avventura di Cesare Prandelli su quella panchina, da settembre a dicembre 2016.

C’è un precedente molto vicino, due anni e mezzo fa (11 agosto 2017) tra Atalanta e Valencia: ci teniamo per buona e beneaugurante la vittoria dell’Atalanta, 2-1 con reti di Toloi e Palomino tanto per non perdere l’abitudine dei difensori goleador nella squadra di Gasperini. Ma era un’amichevole, stavolta sarà un’altra storia.

E molto sono cambiate le due squadre da allora, l’Atalanta era quella di Gomez, Petagna e Kurtic e il Valencia stesso, per almeno la metà dei suoi giocatori non è più quello, oltre all’allenatore. Dopo Marcelino la squadra è stata affidata quest’anno ad Albert Celades Lopez, cresciuto come calciatore nel Barcellona e come tecnico nelle giovanili spagnole. Piuttosto turbolento il suo esordio in Champions a Stamford Bridge contro il Chelsea: i giocatori l’hanno lasciato solo nella conferenza prepartita per protesta contro l’esonero di Marcelino. Poi però gli spagnoli hanno vinto 1-0 con gol di Rodrigo, stesso punteggio con cui il Valencia ha vinto anche all’ultima giornata di Champions ad Amsterdam eliminando l’Ajax, sempre con una rete di Rodrigo. Nella stessa partita è stato espulso Gabriel Paulista, difensore centrale brasiliano, che quindi salterà la prima sfida con l’Atalanta. Grazie alla vittoria di Londra (e al pareggio nel ritorno), il Valencia pur arrivando alla pari col Chelsea ha conquistato anche il primo posto nel girone.

Ma come gioca il Valencia? Celades è fedele a un 4-4-2 (a volte 4-3-3) contando molto sulla spinta degli esterni, tra questi il terzino sinistro Gayà, spagnolo, 24 anni, è il più temibile. In attacco Rodrigo sembrava vicino all’Atletico Madrid l’estate scorsa e invece è rimasto a Valencia e soprattutto in Champions è stato decisivo. La rivelazione in avanti è Torres, 19 anni e vicino alla Nazionale, anche se in campionato i migliori marcatori sono Maxi Gomez (uruguaiano) e Parejo (spagnolo) con 6 reti. Nell’ultima giornata ha messo paura al Real Madrid con un gol di Carlos Soler, pareggiato nel finale da Benzema.

Celades rispetta molto l’Atalanta, soprattutto teme il suo attacco, anche se nelle prime dichiarazioni post sorteggio cita solo Gomez e Muriel.

Vedremo cosa inventerà Gasperini, comunque la sua Atalanta che porta in area tanti giocatori e fa tanti gol può mettere in difficoltà gli spagnoli. Il punto debole del Valencia sembra infatti la difesa: ha segnato 27 gol nella Liga subendone 24 e vero che anche l’Atalanta ne ha subiti 25 ma ne ha segnati 38. E con Zapata nella condizione migliore (si spera, fra due e tre mesi…), con Ilicic e lo stesso Muriel che giocherà una specie di derby come ex del Siviglia, la Dea può fare gol anche fuori casa.

Anche a quel Mestalla che è lo stadio più antico della Spagna, costruito nel 1923 e poi rinnovato vent’anni fa. Pronto, con i suoi 48.600 posti, per l’invasione dei tifosi bergamaschi: a Dortmund il Muro nerazzurro con oltre 5mila tifosi atalantini, a Valencia si potrà battere anche questo record? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni: l’anno scorso, quando a Valencia giocò e vinse la Juve (19 settembre 2018, 2-0 con gol di Pjanic e Cristiano Ronaldo), c’erano circa 1.300 tifosi bianconeri…