Valencia abbordabile, ma da prendere con le pinze: Torres e Rodrigo i pericoli maggiori

I tifosi che sognavano una big d’Europa per una trasferta prestigiosa saranno rimasti delusi, ma quelli che, invece, vorrebbero continuare il più possibile il cammino in Champions League avranno esultato quando l’urna di Nyon, guidata dalla mano del turco Hamit Altintop, ha detto che ci sarebbe stato il Valencia per l’Atalanta negli ottavi di finale.

Un match che non avrà grandissimo fascino (anche se il vecchio Mestalla ha sempre un suo perché), ma che permetterà a Gomez e compagni di giocarsi il doppio confronto alla pari, senza partire da sfavorita come sarebbe invece stato con Barcellona, Liverpool, Bayern Monaco…

Al momento il Valencia non se la passa benissimo: è 7° in classifica in Liga e ha l’infermeria piena, dove stazione anche l’italiano Piccini, ma se recupera i vari Gameiro, Maxi Gomez, Cheryshev e Guedes diventa da affrontare con le pinze.

Parejo, storico capitano del Valencia, col danese Wass

Non è un caso se domenica sera ha fatto soffrire il Real Madrid di Zidane, giocando così in un 4-4-2: Jaume Domenech in porta, Jaume Costa, Garay, Gabriel Paulista e Gayà in difesa; Wass, Coquelin, Dani Parejo e Carlos Soler, autore del gol al Real; e avanti l’altro canterano Ferran Torres e Rodrigo. C’è anche l’ex interista Kondogbia.

Quella spagnola è una squadra che segna tanto (27 gol), ma che in difesa subisce altrettanto. Lo confermano i 24 incassati fin qua in campionato.

Vero, l’Atalanta ha fatto persino peggio (25 i gol subiti), ma ha un attacco da far invidia alle migliori d’Europa con le 38 reti (e con Zapata fuori praticamente da tre mesi…).

Ferran Torres, classe 2000

Rodrigo, brasiliano naturalizzato spagnolo, ha 28 anni

I pericoli maggiori sono rappresentati da Rodrigo (che in Champions ha punito sia l’Ajax che il Chelsea) e dal canterano Ferran Torres.

Di precedenti ufficiali tra Atalanta e Valencia non ce ne sono. C’è però un’amichevole, piuttosto recente, andata in scena due anni fa proprio al Mestalla: vinse l’Atalanta 2-1 con i gol di Toloi e Palamino.