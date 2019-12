Salesteam CRM: come aumentare la produttività nei processi di vendita

Nell’attuale mercato, le energie e l’attenzione delle aziende di maggiore successo sono concentrate sul loro bene più prezioso: i propri clienti. Il CRM rappresenta oggi un’importante strategia di business: un modello di lavoro e di gestione dei processi, che attraverso il conseguimento dell’efficienza organizzativa permette di aumentare i ricavi aziendali garantendo al contempo un elevato livello di soddisfazione del cliente. Il principale obiettivo è di conquistare e mantenere la migliore relazione con i clienti, garantendo servizi sempre più efficienti, che si tratti di vendita, assistenza o marketing. Il CRM stabilisce un nuovo approccio al mercato che richiede organizzazioni non più centrate sull’efficienza della produzione ma quella dei processi di vendita.

LA SOLUZIONE

Salesteam CRM è una soluzione basata sulla cloud che integra il sistema gestionale SAP Business One e si interfaccia in generale con la le API della SAP Suite. La soluzione è stata sviluppata da Valeo Studio per la parte WEB e da Neos Consulting: collaborazione nata all’interno di Innovation Club.

Homepage

Salesteam CRM si apre con un’overview sulle ultime opportunità e note visualizzabili per l’utente connesso.

Nella sezione di ricerca è possibile impostare alcuni filtri per ricercare i clienti; sono inoltre presenti shortcut verso la creazione clienti, opportunità e note. Il menu laterale mostra le restanti funzionalità che vengono di seguito esplicate.

Gestione clienti

Nell’area gestione clienti di Salesteam CRM è possibile:

– Visualizzare in pagina i contatti e gli indirizzi del cliente;

– Andare alla pagina di modifica del cliente;

– Aggiungere un’opportunità;

– Aggiungere un’attività;

– Visualizzare il dettaglio completo dei dati del cliente.

È possibile creare un nuovo cliente potenziale o modificare un cliente esistente, inserendo alcuni dati anagrafici e associando almeno un agente di vendita. Possono essere inseriti anche contatti e indirizzi di fatturazione/consegna.

Gestione dell’opportunità

La gestione dell’opportunità consente l’aumento delle performance ed il miglioramento della qualità dei processi nel reparto vendite di un’azienda. Le funzionalità di Salesteam CRM mettono a disposizioni informazioni precise su ogni trattativa commerciale che si trasforma in un patrimonio importante per la società. Definendo e inserendo le opportunità di vendita nel CRM è possibile effettuare proiezioni, analisi e stati di avanzamento.

Calendario

Il calendario rappresenta graficamente note e azioni, dando un’idea reale delle attività passate e future dell’utente collegato Le attività possono essere esportate tramite il link copia calendario che genera un url da inserire in Outlook e Google calendar. Questo url crea un file in un formato standard, usabile dalla maggior parte delle applicazioni che consentono tale importazione.

Amministrazione

L’area amministrativa di Salesteam CRM, accessibile solo ad utenti autorizzati, consente di creare o modificare utenti.

Mobile App

Salesteam CRM è accessibile dai più diffusi Smartphone e Tablet sia in modalità Web App che con un app nativa per la gestione della Forza Vendita che può sfruttare al meglio.

Statistiche

Salesteam CRM tiene traccia di tutte le informazioni raccolte nei processi di vendita ed elabora statistiche ben precise relative al ciclo della relazione con il cliente e quindi all’efficacia delle azioni commerciali supportando così le scelte aziendali.

Campagna per la generazione delle Lead commerciali

E’ possibile integrare su Salesteam CRM funzioni di marketing digitale evolute che permettono di tracciare chi interagisce sul web, sui blog aziendali e sui profili social creando le premesse per una conversazione commerciale.

VANTAGGI OPERATIVI

Ecco di seguito i vantaggi che Salesteam CRM può realizzare:

– Raccogliere tutte le informazioni relative ad ogni cliente, ottenute lungo tutto il Customer Journey;

– Identificare velocemente i clienti più “redditizi”: in questo modo si possono creare iniziative ad hoc per accrescere il grado di soddisfazione e fedeltà all’azienda;

– Personalizzare l’offerta definendo dei “cluster di clienti”;

– Gestire in modo più rapido e preciso il follow-up delle trattative e le richieste dei clienti;

– Poter dare alla direzione un’immagine dettagliata ed accurata di tutte le attività di vendita consentendo di reagire velocemente;

– Facilitare la collaborazione tra le diverse persone ed aree aziendali coinvolte nella forza vendita;

– Automatizzare i processi e le attività ripetitive come quelle relative al reperimento dei Lead.

Per contatti: info@innovationclub.it