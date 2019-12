Penne biodegradabili, tazze in bamboo: i gadget ecologici dell’UniBg

L’Università degli Studi di Bergamo presenta sul sito www.unibg.it il catalogo per il merchandising con il nuovo logo dell’Ateneo e lo fa con un marcato impegno nel campo della sostenibilità, vale a dire con penne biodegradabili, t-shirt in cotone organico, tazze in bamboo…

La scelta dei prodotti vuole sottolineare l’impegno dell’Università per la sostenibilità e l’ambiente, conciliandolo con la qualità e la bellezza degli oggetti proposti e la produzione made in Bergamo. Piccoli strumenti di uso quotidiano che segnano la vita di ogni studente, come il taccuino e il quaderno flessibile realizzati con gli scarti della lavorazione delle mele e con la copertina personalizzabile.

La penna biodegradabile personalizzata, realizzata con bioplastica a base di PLA (polylactide) derivato dallo zucchero di canna o la tazza in bamboo – anch’essa personalizzata – accompagnata dalla scatola rivestita in carta naturale riciclata e stampata a colori. E ancora: le t-shirt in cotone biologico al 100%, brandizzate e disponibili in blu e in grigio, e le borracce a zero emissioni da 500 ml riutilizzabili.

“Essere sostenibili vuol dire mettere in campo una pluralità di azioni che solo in parte hanno a che fare con degli strumenti e delle tecnicalità. Come spesso accade, anche in questo caso, a venire prima di tutto e ad agire da collante, è la cultura. L’obiettivo ambizioso che ci poniamo e per il quale lavoreremo da qui ai prossimi anni, è diffondere una piena cultura della sostenibilità e sensibilizzare tutte le nostre persone, sia gli studenti che i dipendenti di Unibg, innescando in loro una maggiore attenzione verso l’ambiente e verso la società tutta. Il nuovo catalogo è un

passo verso questa direzione. Una strada che per essere davvero efficace, ha sempre più bisogno del potente eco della comunicazione” dichiara il rettore di UniBg, Remo Morzenti Pellegrini.