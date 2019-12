“Minority Report”, thriller sci-fi dai risvolti kantiani firmato Steven Spielberg

Un criminale può essere definito tale se non ha ancora commesso alcun delitto? Quanto è lecito uccidere qualcuno per salvare altre vite? Come può funzionare un sistema giuridico che si basa su delle premonizioni “infallibili” e non su fatti realmente accaduti? Ma soprattutto, cosa succede se proprio quel sistema inizia a perseguitarti?

Se per caso steste pensando di essere finiti in un forum di filosofi curiosi, beh vi sbagliate perché “Minority Report” è proprio questo, un assillante insieme di domande a sfondo filosofico-etico che, anche se teorizzate nel lontano 2002, hanno ancora moltissimo da dirci, forse pure di più di quando sono arrivate nelle sale. Elementi avveniristici come il riconoscimento facciale sparso per tutta la città al fine di controllare gli spostamenti di ogni individuo, la creazione di una sorta di grande rete wi-fi neurale per generare pubblicità olografiche personalizzate di brand famosi e automobili che si guidano da sole, ai tempi saranno sembrate illusioni degne del peggior futuro distopico orwelliano ma, ahinoi, piano piano è diventato tutto vero.

La storia è semplice: nell’anno 2054, a Washington, l’omicidio è stato eliminato. Si prevede il futuro e il colpevole può essere punito prima ancora che il crimine sia commesso. In una sezione particolare del Dipartimento della Giustizia, l’Unità Pre-Crimine, i Pre-Cogs, tre giovani veggenti le cui premonizioni di omicidio non hanno mai sbagliato, riescono a vedere ogni traccia di reato da immagini che svelano il tempo, il luogo e altri dettagli e che rimandano su video.

È la forza anticrimine più importante di tutto il paese, un sistema perfetto ed efficiente, così come efficiente è il suo capo, il Comandante John Anderton (Tom Cruise). Un giorno però una premonizione stravolge la vita dell’agente: proprio Anderton infatti di lì a 4 giorni commetterà un efferato omicidio. Da quel momento John sarà braccato dai suoi ex colleghi, mentre cerca disperatamente di provare la sua innocenza.

In un mondo come il nostro, veloce, fatto di consumismo sfrenato e di sentimenti e relazioni, per dirla con la parole del sociologo Zygmunt Bauman, “usa e getta” da tanto sono rapide e fugaci, è lecito chiedersi se anche la criminalità, oltre all’amore e all’amicizia, possa divenire veloce, così tanto da essere addirittura punita prima che il fatto stesso sia realmente accaduto? L’intenzione è importante tanto quanto lo è l’azione?

Certo, probabilmente non è un dubbio che vi tiene svegli la notte, ma comunque è un argomento su cui vale la pena riflettere, soprattutto perché, chissà, un giorno il criminale “in potenza“ potreste essere voi.

In definitiva “Minority Report” è un lavoro coraggioso di Steven Spielberg, che scava molto più in profondità di quanto non osino fare la maggior parte dei film di fantascienza e che, al pari di pellicole come Blade Runner, è stato in grado di influenzare intere generazioni, fornendo materiale utile per l’invenzione di numerosissime meraviglie tecnologiche.

I livelli d’interpretazione sono molteplici e probabilmente anche un fan accanito che riveda il film per la centesima volta scoprirà sempre qualcosa di nuovo ma, per coloro che non sono in vena di “scavare”, lo spettacolo è comunque assicurato grazie ad una storia avvincente, ricca di colpi di scena e di emozioni.

Consigliato? Philip k. Dick è seduto a un tavolo con Bauman, Aristotele, Kant e Spielberg e tutti insieme stanno scrivendo un copione. No, non è una barzelletta, è proprio quello che vedete nel film.

Battuta migliore: “Nel paese degli uomini ciechi, colui che ha un occhio solamente è re!”