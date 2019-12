L’Istituto Comprensivo Santa Lucia di Bergamo vince il bando ‘Per chi crea’ indetto dalla Siae e dal Ministero dei Beni Artistici e Culturali (Mibac), unico a Bergamo, tra i 70 Istituti comprensivi in tutta Italia. Il bando riguarda la realizzazione di un progetto annuale di promozione e diffusione della formazione musicale nelle scuole. Il progetto ‘Fare la musica’ è stato redatto da Claudio Angeleri, docente dell’istituto e presidente dell’associazione CDpM, che collabora con la scuola, insieme alla Dirigente Francesca Zonca e il professor Davide Torri. L’idea è di creare una continuità verticale a partire dalla scuola dell’infanzia fino al termine della scuola secondaria attraverso l’insieme di diverse attività educative che si intrecciano con laboratori, workshop di musica d’insieme e concerti.

I ragazzi realizzano dei veri “compiti autentici” in musica che verranno presentati in pubblico in sei appuntamenti grazie all’apporto didattico di alcuni noti musicisti quali Gianluigi Trovesi, Claudio Fasoli, Ada Montellanico, Dudu Kwateh, Claudio Angeleri. I laboratori e le attività di formazione realizzate da novembre 2019 a giugno 2020, coinvolgono circa 500 studenti per un totale di ore di 120 ore e sono tenute da Annagiulia Trovesi, Gabriella Mazza, Ermanno Novali, Adriano Luciano Ivan ed affiancano i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria: Ettore Begnis, Andrea Nosari, Rosalia Lauricella, Katia Vestri, Maurizio Radaelli, Carlo Magni, Elisa Mologni.

Foto 3 di 3





“Già da alcuni anni la nostra scuola – spiega la dirigente scolastica Francesca Zonca – offre all’utenza la possibilità di accostarsi ad uno strumento musicale e alla musica d’insieme grazie all’indirizzo musicale della scuola secondaria. Nella scuola primaria abbiamo messo in atto interventi di propedeutica grazie alle competenze musicali di alcuni insegnanti dell’istituto. Il progetto Fare la musica si inserisce in questo processo educativo arricchendo e integrando l’offerta formativa in tutto l’istituto con molteplici Iniziative. Il punto qualificante riguarda però l’introduzione di una nuova metodologia didattica per competenze anche in musica, così come realizziamo già in tutte le discipline della scuola, nelle unità interdisciplinari di apprendimento e negli esami di licenza media. Ciò è avvenuto grazie al contributo degli esperti del CDpM e all’aggiornamento dei docenti della scuola. Grazie a questa collaborazione già lo scorso abbiamo realizzato un coro gospel con i ragazzi della primaria guidato da Gabriella Mazza e seguito da un logopedista specializzato, il dottor Adriano Luciano Ivan”.

“Si tratta di una opportunità inclusa nella convenzione tra il Comune di Bergamo e il CDpM – precisa Angeleri – voluta dall’assessore alla formazione Loredana Poli. Il salto di qualità è avvenuto lo scorso anno grazie alla collaborazione tra CDpM, l’Istituto Santa Lucia, il Comune, l’Associazione il Jazz Va a scuola, Bergamo jazz, Bergamo International Jazz day Unesco. L’idea è stata quella di inserire a scuola alcune procedure tipiche del jazz quali l’improvvisazione, l’educazione al ritmo, laboratori d’insieme che consentono di acquisire una consapevolezza basata sul vissuto di ogni ragazzo, sul movimento, sulla vocalità per poi tradurla sugli strumenti musicali nell’indirizzo musicale. Le attività della scuola sono state presentate in varie occasioni ai convegni di Bologna, Bergamo e Roma dell’associazione Il Jazz va a scuola con cui collaboriamo”.





I ragazzi del coro gospel sono già saliti, e saliranno anche quest’anno, sul palco di Bergamo Jazz per cantare insieme a dei jazzisti professionisti durante le lezioni concerto del festival seguite da più di duemila studenti. Una opportunità formativa e coinvolgente sia per gli studenti del coro (70 della scuola primaria) sia per i ragazzi del pubblico in quanto si veicola il jazz come un linguaggio d’arte alla portata di tutti. Non meno importante è stata l’inaugurazione del concerto dell’International Jazz Day dall’Orchestra della scuola i cui arrangiamenti di Ellington e Gershwin sono stati curati da Andrea Nosari, docente dell’indirizzo musicale della scuola. La collaborazione con Bergamo Jazz si completerà con la partecipazione di 120 studenti di terza media ad un concerto serale del festival 2020. Un modo concreto per rinnovare il pubblico della manifestazione.

Conclude il professor Davide Torri: “Quest’anno il progetto Fare la Musica prevede un concerto nella giornata del 30 aprile, che si aggiunge alla consueta kermesse dell’International Jazz Day, che darà spazio ad alcune scuole per presentare ognuna una composizione jazz. Noi porteremo alcuni brani di Trovesi e Fasoli che terranno un seminario con i ragazzi dell’orchestra”.

Si tratta di una rete di scuole che hanno aderito all’invito della Santa Lucia e del CDpM per festeggiare il jazz come linguaggio di inclusione, dialogo e apertura verso tutte le culture. Oltre all’orchestra della Santa Lucia, suoneranno in quell’occasione gli ensemble del Liceo Lussana, dell’Istituto Majorana, della scuola Media di Bariano, dell’Istituto Superiore San Pellegrino e altre scuole aderenti a questo nuovo network di scuole del territorio.

Al termine dell’anno scolastico sarà infine offerta agli studenti delle classi terze della scuola media ad indirizzo musicale la possibilità di sostenere degli esami di certificazione europea con una commissione inglese della West London University.