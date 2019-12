Da qualche anno, ormai, la scuola media del centro salesiano “Don Bosco” di Treviglio propone ai propri allievi un’opportunità per vivere il carisma salesiano in un modo più profondo e coinvolgente e, a tal proposito, nascono le Compagnie. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano fare un passo in più rispetto alla didattica e le attività che la scuola propone a tutti. L’adesione a questo progetto è volontaria.

Le Compagnie sono tre:

– Compagnia Patagonia: dal nome della prima terra ad essere raggiunta dai missionari salesiani. L’attività principale consiste in piccoli lavori manuali al servizio della scuola e delle iniziative di beneficenza a favore delle missioni.

di 4 Galleria fotografica Le compagnie: come il centro "Don Bosco" vive ancora oggi







– Compagnia San Domenico Savio. Domenico è il primo dei ragazzi di don Bosco che diventerà santo all’età di quindici anni. Qui possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono provare a vincere la scommessa di Don Bosco e che non hanno paura di domandarsi: “Che cosa vuole il Signore da me?” L’appartenenza alla Compagnia apre le porte al gruppo Sales, il cammino formativo che i Salesiani di Lombardia propongono ai ragazzi delle medie e che prevede alcune domeniche fuori porta, a Milano o in altre realtà salesiane.

– Compagnia San Tarcisio: raduna i chierichetti della nostra scuola, coloro che, con attenzione e competenza, rendono belle le nostre celebrazioni eucaristiche.

Solitamente le Compagnie si riuniscono un venerdì al mese e svolgono attività diverse in base al periodo dell’anno. In generale il programma prevede la merenda insieme, lavori a gruppi, preghiera ,pizza per tutti e giochi fino alle 21 circa.

Oltre alla presenza dei Salesiani, le Compagnie sono animate dagli insegnanti e dai ragazzi della scuola superiore, che rendono ancora più evidente quel clima di appartenenza che fa sentire come a casa.