Ingoia un tappo durante l’aerosol: bimbo di un anno in ospedale

Mentre stava facendo l’aerosol, ha ingoiato un tappo.

Per questo motivo un bimbo di un anno è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove gli è stato estratto dai medici.

L’episodio si è verificato intorno alle 10.30 di martedì mattina in un appartamento in via San Bernardino 34 a Bergamo. Subito dopo la mamma, spaventata perché il bimbo faticava a respirare, è uscita in strada per cercare aiuto ed è entrata al Libraccio.

Un commesso ha chiamato il 118. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica. Dopo le prime cure sul posto, il bambino è stato portato in ospedale, dove i medici hanno estratto il tappo.

Il piccolo ha così ripreso a respirare in modo regolare.