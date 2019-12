“Gli invisibili” o “Le Iene”? La tv del 17 dicembre

Per la prima serata in tv, martedì 17 dicembre RaiUno alle 21.25 trasmetterà la seconda delle tre puntate della fiction “Ognuno è perfetto”, con Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo, Alice De Carlo e Gabriele Di Bello.

Andranno in onda l’Episodio 3 e l’Episodio 4. Nel primo, di nascosto dal padre, Rick scappa per andare da Tina, che si trova in un centro di espulsione. I due si giurano amore eterno e si scambiano anelli di fortuna. Ma la ragazza infine viene rimpatriata. Rick è in crisi e rifiuta di alzarsi dal letto. Ivan non sa cosa fare per aiutare il figlio e Alessia insiste per tornare. Nel secondo, quando Ivan realizza che suo figlio sta andando in Albania, parte a bordo del camper di famiglia, sul quale si intrufola anche Miriam. Tra i due è subito scontro: Ivan l’accusa di aver lasciato fin troppa autonomia ai ragazzi.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione del film “Gli invisibili”, con Richard Gere. George, un uomo in declino, è costretto a venire a contatto con il sistema di aiuto ai senzatetto della città di New York. Senza altre ulteriori opzioni, cercherà di muoversi in un ambiente a lui molto lontano grazie all’aiuto di Dixon, un veterano che sta cercando di riallacciare i rapporti con l’estraniata figlia Maggie.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”, condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Proprio lui?”, con James Franco; su Canale5 alle 21.20 “Il libro della giungla”, con Neel Sethi; su Rai4 alle 21.15 “Pathfinder – La leggenda del guerriero vichingo”, con Karl Urban; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Operation arctic”, con Kristofer Hivju; su La5 alle 21.10 “Sapore di Natale”; su Iris alle 21 “Tomahawk, scure di guerra”, con Yvonne De Carlo; e su Italia2 alle 21.30 “Shark killer”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Jada Pinkett Smith. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Il tempo non guarisce”, “Saper sapere”, “Un miracolo” e “Arrendersi”. Nel primo, Christina deve cercare di affrontare la tragica scomparsa del marito. Nel secondo, Christina ha un grosso problema da affrontare perchè un paziente con un aneurisma cerebrale crede che lei sia sua moglie e vuole il suo parere. Nel terzo, Christina cerca di aiutare un figlio che non si sente ancora pronto a dire addio alla madre che sta per perdere la vita. Nel quarto, Christina cerca di salvare madre e figlio coinvolti in un incidente d’auto.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Live – Non è la D’Urso”; e su Real Time alle 18.20 il reality “Cortesie per gli ospiti”.