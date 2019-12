Dalle frasi celebri al bacio epico: gli 80 anni di “Via col vento”

I più grandi successi sono senza tempo.“Via col vento”, il film capolavoro per eccellenza, ha compiuto ottant’anni ma il suo fascino rimane inalterato. Anzi, il passare del tempo rende un’evergreen la difficile e contrastata storia d’amore tra Rossella O’Hara e Rhett Butler.

La prima proiezione avvenne ad Atlanta, in Georgia, a metà dicembre 1939: fu un vero e proprio evento e ottenne un’ampia risonanza mediatica. Nella città, che all’epoca contava 300mila abitanti, si riversò quasi un milione di persone. L’attesa per il debutto di questo film era molta, si respirava la tipica atmosfera delle grandi occasioni: una sfilata di limousine con a bordo gli attori partì dall’aeroporto fino ad arrivare davanti alla piazza del Loew’s Grand Theater, che doveva accogliere la proiezione, illuminata a giorno dai neon e con migliaia di bandiere confederate sventolate dalla folla accorsa per non perdere questo appuntamento.

La gente, accalcata di fronte all’ingresso del teatro, diede vita a un serpentone che si estendeva per almeno 7 miglia.

Uno dei periodici cittadini, The Atlanta Journal, quel giorno pubblicò un numero tutto dedicato a questa pellicola e ai suoi attori. I tre giorni prima della presentazione furono dichiarati festivi: tutti gli uffici pubblici e le scuole cittadine vennero chiusi per celebrare l’uscita del film.

Alla première non presero parte Leslie Howard (l’attore che interpretò Ashley Wilkes), all’epoca impegnato a combattere sul fronte europeo della Seconda Guerra Mondiale, il regista Victor Fleming, irritato da una dichiarazione del produttore David Selznick, che definì “Via col vento” una realizzazione di cinque registi diretti da Selznick stesso”, e Hattie McDaniel, vincitrice dell’Oscar alla migliore attrice non protagonista per il ruolo di Mami, diventando la prima donna afroamericana della storia a vincere un Premio Oscar. A quest’ultima fu negato l’accesso al teatro per via delle leggi razziali all’epoca ancora in vigore in Georgia.

L’attrice Vivien Leigh, che veste i panni di Rossella O’Hara, partecipò a tutti gli eventi mondani correlati al film, accompagnata dal suo futuro marito, l’attore Laurence Olivier, mentre Clark Gable, che ebbe il ruolo di Rhett Butler, inizialmente aveva minacciato di boicottare la prima a causa dell’esclusione della McDaniel ma poi su consiglio della donna giunse in città il giorno prima della première, con la moglie Carole Lombard.

Il film venne distribuito in Italia per la prima volta il 12 marzo 1949: dato il notevole sforzo che avrebbe richiesto il doppiaggio, la prima distribuzione avvenne col sonoro originale e i sottotitoli. Nello stesso anno, a maggio, Franco Schirato diresse alla Fono Roma il primo doppiaggio del film, con la collaborazione della C.D.C.. Realizzata in 17 turni di lavoro, la versione in lingua italiana di “Via col vento” uscì in tutto il paese nel novembre 1951, rimanendo in cartellone per più di un anno con un enorme successo.

Nel doppiaggio d’epoca tutti gli attori di colore si espressero con un italiano sgrammaticato e coniugarono i verbi all’infinito. Questo risultava filologicamente corretto rispetto all’originale inglese, in cui gli interpreti afroamericani adottarono un registro linguistico dozzinale. Nel ridoppiaggio del film, invece, vennero dotati di un corretto eloquio italiano.

Oltre alla trama e alle immagini, la scelta delle parole ha avuto un ruolo fondamentale per rendere questo film un cult: le numerose frasi celebri e i dialoghi hanno delineato in maniera indimenticabile i protagonisti.

Per esempio, uno scambio di battute tra Rossella e Rhett in occasione del loro primo incontro esprime il loro carattere risoluto. La donna, giovane rampolla di una famiglia di origini irlandesi del sud degli Stati Uniti, perdutamente innamorata del vicino Ashley Wilkes, appena apprende che questi ha deciso di sposare la cugina Melania, si fa prendere dalla disperazione e, durante una festa incontra Wilkes per confessargli il suo amore. Lui però, pur confermandole una certa simpatia, rimane fermo nel proposito di sposare Melania e se ne va. Rimasta sola, la ragazza sfoga la sua rabbia lanciando un vaso contro una parete. Appostato dietro a un divano c’è però Rhett Butler, intento a discutere dell’esito incerto di un’eventuale guerra contro il nord. Si dimostra subito un uomo pratico, indifferente alle convenzioni sociali, come alla fine sarà anche Rossella. “Voi non siete un gentiluomo!” – esclamò la donna, mentre l’uomo rispose: “E voi non siete una signora. Non è un titolo di demerito: le signore non mi hanno mai interessato”.

Un’altra frase memorabile viene pronunciata da Rossella durante una raccolta fondi per la causa sudista, in cui si chiede agli uomini presenti di offrire una somma di denaro per poter ballare con una ragazza a loro scelta. Arrivano le prime offerte e a proporsi è subito un arricchito Rhett Butler, che mette sul piatto addirittura 150 dollari per “mrs. Charles Hamilton”, cioè proprio per Rossella, vedova di Carlo, giovane idealista fratello di Melania, morto a causa di una malattia contratta in guerra. Rispondendo all’invito di Rhett, incurante degli sguardi dei benpensanti, Rossella esclamò: “Un altro ballo e la mia reputazione è rovinata”, mentre lui rispose: “Chi ha coraggio fa anche a meno della reputazione”.

Altra frase storica, che Rhett dice a Rossella, recita: “Non penso che ti bacerò, anche se hai un gran bisogno di essere baciata. Ecco cos’hai che non va. Dovresti essere baciata e spesso, e da qualcuno che sa come farlo“. L’uomo, che continua ad arricchirsi forzando il blocco navale imposto dai nordisti, si reca spesso all’estero per concordare gli approvvigionamenti da far pervenire alle truppe confederate e alla gente del sud e ogni tanto ritorna e, in un’occasione, fa visita a Melania e soprattutto a Rossella, portandole in dono un cappellino verde comprato a Parigi. Lei è felice delle attenzioni e, nonostante i due continuino a punzecchiarsi, vuole ringraziarlo per il dono, ma lui rifiuta perché non ha intenzione di accontentarsi di un solo bacio dalla donna.

Le due battute più memorabili si concentrano nel gran finale. Atlanta viene assediata e data alle fiamme, ma Rhett riesce a portare Rossella e Melania fino alla città di Tara, che però nel frattempo è in rovina.

Rossella ha sposato il ricco fidanzato di una delle sorelle che, poco dopo la fine della guerra, però, muore, lasciandola vedova per la seconda volta. A questo punto Rhett riesce finalmente a portarla all’altare, anche se lei continua a non dimenticare Ashley: i due hanno una figlia che però muore in un incidente a cavallo.

Alla fine, quando lei capisce di non essere più innamorata di Ashley – distrutto a sua volta dalla morte di Melania – si trova Rhett sulla porta di casa, pronto a lasciarla. Rossella affermò: “Rhett! Rhett! Rhett! Rhett, se te ne vai, che sarà di me, che farò?” e lui rispose: “Francamente me ne infischio“.

Rhett se ne andò, lasciando Rossella da sola, senza più nessuno a cui voler bene e da cui farsi amare. Rossella viveva nel dramma della guerra l’eclissi di un’epoca e il faticoso avvento di un’era nuova con l’incancellabile amore per la vita. Le città incendiate, la ricchezza perduta, il prestigio spento, la morte degli amici, tutte le speranze e i sogni della gioventù andati “via col vento”, non riescono a smorzare in lei la certezza che tutto potrà ricominciare. La disperazione cede subito il passo a una nuova speranza: la donna decise di tornare a Tara, a casa, e da lì tentare di riconquistare l’unico uomo che l’abbia mai veramente amata per ciò che è. “Tara! A casa. A casa mia. E troverò un modo per riconquistarlo. Dopotutto, domani è un altro giorno!“, recita l’ultima battuta pronunciata da Vivien Leigh.

Infine, ripercorrendo gli aspetti che hanno reso indimenticabile “Via col vento”, non si può non citare la scena dell’appassionato bacio tra Rossella e Rhett che, dichiarandosi alla propria amata, disse: “È un soldato del Sud che vi ama, Rossella, che vuol stringervi fra le sue braccia, che vuol portare con sé il ricordo dei vostri baci. Non importa che mi amiate, manderete un soldato incontro alla morte con un dolce ricordo. Rossella, baciami, baciami ora!”.

Questa scena si è classificata al secondo posto nella graduatoria dei baci più amati stilata da uno studio curato dalla Perugina. Al vertice c’è “Il Bacio” di Hayez, il quadro che il celebre pittore dipinse in tre versioni tra il 1859 e il 1879 e che molti ricorderanno per essere diventato il simbolo degli innamorati sui Baci Perugina. Per oltre 8 italiani su 10 (per la precisione l’82%) questo capolavoro è il bacio più famoso per svariati motivi: perché rappresenta l’amore romantico per eccellenza (78%), perché ogni coppia aspira a quel tipo di amore e passione (64%) e per desiderio di emulazione (58%).

Il bacio di “Via Col vento” (al 78%), per quanto sia considerato appassionato e struggente (69%) per alcuni risulta essere troppo artificioso (42%) e teatrale (39%).