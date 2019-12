Bergamo Smart City, 20 mila euro da Regione Lombardia

Approvato dal Consiglio regionale della Lombardia, nella mattina di martedì 17 dicembre, l’emendamento al Bilancio preventivo del Consigliere Regionale Niccolò Carretta per finanziare progetti sociali di Crowdfunding Civico sostenuti dall’Associazione Bergamo Smart City.

“Un lavoro che ha visto tutti i consiglieri bergamaschi in prima linea, per questo ci tengo a ringraziarli del lavoro congiunto che gioverà a tutta la comunità della Città. Un emendamento – afferma il consigliere regionale Niccolò Carretta – che si inserisce all’interno di quello che considero un percorso giusto, ovvero, quello di dare la possibilità ai territori di lavorare congiuntamente alle Istituzioni per migliorare la qualità della vita di tutti. Ringrazio il Capogruppo Lega Roberto Anelli per la collaborazione e per la fiducia poiché credo che ci siano battaglie in cui sia giusto mettere da parte le appartenenze politiche e portare avanti gli interessi dei propri concittadini”.