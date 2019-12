Con l’arrivo della ruota panoramica in piazza Matteotti, Bergamo ha aggiunto un altro tassello alla sua offerta natalizia: un’attrazione unica, presa subito d’assalto, che ha regalato altra magia al clima delle feste, a partire già da fine novembre. La incrociamo, come tutte le altre attrazioni festaiole in sella a una bicicletta.

Questo del 2019 è davvero un Natale ricco in città, con conferme sempre graditissime come il villaggio di Natale in piazzale Alpini: un’iniziativa firmata “Notèr de Bèerghem” e Anva Confesercenti, con 32 casette in legno provenienti da tutta Italia che offrono cibo o prodotti artigianali impreziosite quest’anno dalla carrozza di Cenerentola che fa bella mostra di sé di fronte all’Urban Center.

Stessa atmosfera suggestiva la incrociamo avvicinandoci al mercatino di piazza Dante: PiacenPino, l’albero del centro piacentiniano, dà il benvenuto ai visitatori e offre altro artigianato e prelibatezze dolci e salate.

Al di là del porticato, su piazza Vittorio Veneto, l’amatissima giostra dei cavalli che ha fatto divertire generazioni e generazioni di bergamaschi: due anni fa un incendio la distrusse ma la famiglia Formaggia, senza perdersi d’animo, ne recuperò subito un’altra per non perdere il tradizionale appuntamento con la città di Bergamo.

Dall’altro lato della piazza la casa degli orsi, una “boule de neige” con finalità solidali (in favore dei bimbi della Pediatria del Papa Giovanni XXIII) posizionata da “Bergamo InCentro” (ce n’è un’altra anche in piazza Pontida).

Lungo tutto il Sentierone, fino al 12 dicembre, anche le tradizionali bancarelle di Santa Lucia, ricorrenza a cui i bergamaschi sono particolarmente legati: tanti i bimbi che, al termine della passeggiata, hanno portato la letterina nella chiesetta di via XX settembre.

Poi le luci, le iniziative nei borghi, piazza Vecchia invasa da alberi di Natale e la pista di pattinaggio in piazza della Libertà.

Abbiamo deciso di gustarci tutta l’offerta natalizia in un’unica giornata, girando la città in sella a due comode biciclette a pedalata assistita (Scott e Bergamont). Ecco come è andata.