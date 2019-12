Atalanta, Percassi: “Annata storica, grazie a mio figlio Luca”

Soddisfatto per l’annata atalantina che si sta concludendo ed emozionato per la sfida con il Valencia in Champions League.

Antonio Percassi saluta così il 2019 in occasione del pranzo con la stampa al Roof Garden di Bergamo.

“Stiamo chiudendo un anno storico, direi inimmaginabile – le parole del presidente nerazzurro – . A maggio abbiamo raggiunto un traguardo come la Champions con il terzo in campionato.

Senza dimenticare la Primavera che ha vinto il campionato dopo diversi anni”.

“Mercoledì poi siamo stati protagonisti di un miracolo sportivo. Solo ieri a Nyon ci siamo resi conto di quanto siamo stimati in Europa. Noi eravamo pivelli rispetto agli altri, ma tutti ci hanno fatto i complimenti per risultati e pure per il gioco”.

“Tutto questo è stato possibile perché abbiamo una squadra dirigenziale fortissima. Guidata da mio figlio Luca. Io appaio, ma è lui il protagonista. Infine grazie ai nostri tifosi per il solito inimitabile sostegno”.