Valbondione, incendio in un pollaio: intervengono i Vigili del fuoco

Capanno degli attrezzi e pollaio in fiamme a Valbondione, in Alta Valle Seriana: l’episodio si è verificato nella serata di lunedì 16 dicembre, intorno alle 19.

Per domare le fiamme sul posto, in via Mes, sono tempestivamente giunti i Vigili del Fuoco di Clusone. Per prestare supporto alla squadra clusonese, nella zona si è reso necessario l’intervento anche dei vigili del fuoco di Gazzaniga.

Le cause che hanno dato origine al rogo sono ancora in fase di accertamento. L’intervento è proseguito per più di due ore.