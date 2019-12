Un cucciolo per Natale?

Il Natale si sta avvicinando e siamo in molti a chiederci quale regalo fare ai nostri amici e parenti più stretti. C’è chi ripiega su un oggetto materiale, chi decide di organizzare un viaggio e chi

decide di comprare un cucciolo. Molti genitori decidono di optare per un cagnolino o un gattino da regalare ai propri figli. Sono molti i video sul web che ritraggono la gioia dei bambini mentre

aprono la scatola che contiene un batuffolo di pelo portatore di felicità.

C’è però da dire che, allo stesso tempo, durante il periodo natalizio i canili si riempiono. Molte persone decidono di partire per le vacanze e di abbandonare i propri amici a quattro zampe; quindi recarsi in canile e salvare uno di questi animali abbandonati per fare un regalo a qualcuno a cui vogliamo bene, è uno dei gesti più nobili che si possa fare.

Ma prendere un cane, o un animale in generale, è un atto che va fatto con piena consapevolezza e responabilità. Non si può usare il pretesto del Natale per regalare un animale a qualcuno. Un cane non è un semplice regalo ma è una scelta; un cane richiede impegno costante con annessi una serie di sacrifici giornalieri. Un cane non è un peluche o un banale giocattolo da trattare come una marionetta. Se decidete di regalare un cane, lo dovete fare perché lo volete davvero nella vostra vita, o perchè siete sicuri che chi lo riceverà, sarà in grado di occuparsene al massimo delle

proprie capacità.

Come ho accennato poco fa, durante il periodo natalizio i canili si riempiono di numerosi sfortunati a quattro zampe; appunto perchè accogliere un cane in casa è una scelta impegnativa e che va fatta con piena consapevolezza, se non vi sentite pronti e sicuri, potete comunque recarvi nei vari canili della zona (Colzate e Seriate) e portare qualcuno anche solo a passeggio. Uscire dal canile, seppure per un oretta, fa bene agli animali, e questo sarebbe un regalo meraviglioso dato che anche loro si meritano un po’ di amore e felicità.

Inoltre, ci sono numerosi enti di beneficenza a cui potete fare una piccola donazione, regalando un po’ di cibo e qualche sicurezza economica in più alle associazioni che, giorno dopo giorno,

lavorano per tutelare un mondo che viene ancora troppo sottovalutato.

Insomma, morale della favola, se decidete di regalare un animale a qualcuno a cui volete bene, dovete assolutamnente riflettere su tutti i pro e contro, domandandovi se siete davvero disposti ad

accogliere una nuova vita nella vostra quotidiniatà; se la risposta alla domanda è no, vi consiglio di optare per un peluche o per una donazione che potrebbe alimentare il sorriso di molte persone e

animali. L’importante è che siate consapevoli di ciò che state facendo, perchè come ho gia detto, gli animali non sono oggetti, meritano rispetto e un trattamente il più dignitoso possibile.

Vi aggiungo inoltre che, per il giorno di Natale, TV2000 ci propone un lungometraggio Disney del 1988: “Oliver & company” con protagonista un gattino, Oliver, che viene prima inserito in una gang di cani di strada e poi viene adottato da una dolce bambina dei quartieri alti di New York. Un cartone che ha segnato l’infanzia di molti. Assolutamente da vedere.