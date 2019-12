Sprec-Atalanta, il Bologna sorride

È l’Atalanta dello spreco.

Dopo la sbornia della qualificazione storica agli ottavi di Champions League, la Dea si è dovuta rituffare nel campionato. A Bologna però per la prima volta sono mancati dall’inizio i tre tenori d’attacco: al lungodegente Zapata e a Ilicic si è infatti aggiunta l’assenza di Gomez. Eppure in campo non si è vista una formazione stanca e senza idee; ma semplicemente sprecona, molto

sprecona.

Nonostante diverse occasioni, soprattutto nei primi minuti, l’undici orobico ha peccato di concretezza, pagando inoltre alcuni errori difensivi che hanno consentito agli emiliani di andare in gol e non riuscendo così a raggiungere nel finale il pareggio. L’Atalanta ha rilevato così la prima sconfitta esterna in campionato in una giornata che ha lasciato molto amaro in bocca.

La concretezza e il cinismo è alla base delle grandi squadre, e nella massima serie chi sbaglia, poi spesso paga.

Pensando all’andamento del match il rammarico è ancora maggiore perché, nonostante i postumi di Kharkiv, i Gasp Boys hanno messo in campo una buonissima prestazione a cui è soltanto mancata la zampata vincente nei momenti cruciali. Al Dall’Ara il problema non è stato né a livello fisico né a livello di mancanza di alternative, quello che in terra emiliana è mancato è stata la cosa che poi nel calcio è semplicemente la più importante: il gol.

Sarà dunque compito della squadra e di mister Gasperini risolvere questo limite che alla lunga potrebbe privare l’Atalanta di punti importanti.

Ora, nonostante la battuta d’arresto, i tifosi si potranno godere il sorteggio degli ottavi di Champions che consentirà loro l’avversaria delle gare in programma a febbraio e marzo.

Ecco le pagelle neroazzurre

Gollini 6,5: Non può davvero nulla sulle due reti felsinee, tenendo a galla in entrambe le frazioni di gioco l’Atalanta soprattutto con l’intervento su Palacio.

Toloi 6,5: Dietro è sicuramente quello più in palla, sempre tignoso e ordinato, compiendo nel finale un paio di recuperi provvidenziali.

Palomino 5: Nel primo tempo prova con il fisico a limitare Palacio, mentre nella ripresa lascia libero Poli di colpire indisturbato. Da lì in poi perde un po’ le misure anche nelle scelte in fase di impostazione e di rilancio.

Djimsiti 6: Anche se Orsolini appare sempre pimpante, non perde mai la bussola e nei minuti conclusivi va vicino al pareggio con un bel colpo di testa.

Castagne 6: Buone scelte sia in fase di ripiegamento che in quella di spinta, anche se alla lunga perde a tratti la lucidità. (Hateboer 5,5: Non sfonda sulla fascia destra mostrandosi poco efficace anche in area di rigore quando ha l’opportunità di calciare in porta)

Freuler 5,5: Gara leggermente sottotono per il mediano svizzero che battaglia al centro con Medel e Poli, non riuscendo però mai ad imporsi. (Barrow 6,5: Entra con il piglio giusto,mette la palla filtrante per la rete della speranza, si muove bene, se non fosse per il salvataggio di Danilo entrerebbe pure nel tabellino marcatori. Procura ancora una volta l’espulsione avversaria. Spreca sì un calcio di rigore in movimento su respinta di Skorupski ma l’impatto del gambiano è sicuramente una delle note positive di un pomeriggio storto).

De Roon 6: Anche per l’olandese c’è tanto lavoro nel cuore del gioco, provando ad arginare le azioni avversaria con grande spirito di sacrificio

Gosens 6: Senza lode e senza infamia la prova del teutonico provando comunque ad affondare sulla fascia e a metter in mezzo dei traversoni. Come per il collega di reparto, a volte manca di precisione.

Pasalic 5: A livello tattico il croato non sfigura. Offre subito a Malinovskyi la prima palla-gol, poi però si mangia letteralmente l’occasione forse più limpida di tutto il match calciando alle stelle un pallone da appoggiare in rete. Si tratta di un errore pesante, peccato.

Malinovskyi 6: A parte la bellissima palla per Pasalic, nei primi 45 minuti appare molto fumoso, riapre la partita siglando il suo secondo centro in Serie A. Prova a riproporre su punizione lo schema di Kharkiv, ma Skorupski non senza difficoltà respinge, mentre Barrow calcia malamente.

Muriel 5,5: Le circostanze in cui si accende si contano veramente sulle dita di una mano, una “spizzata” appoggiata per Malinovskyi e un pallonetto a scavalcare la difesa per Barrow. Per il resto si conferma molto prevedibile. (Colley SV)

Gasperini 6: Nonostante le difficoltà che hanno preceduto la partita, dalle diverse assenze ai possibili acciacchi post Ucraina, la sua Atalanta mette in campo una buona prova. Evidentemente la colpa di non aver finalizzato le chance avute non va imputata all’allenatore, anche se la differenza fra occasioni create e reti realizzate può paradossalmente diventare un limite e un rimpianto proprio come sottolineato dallo

stesso tecnico torinese.