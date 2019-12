Sci di Fondo: a Gressoney successo per Leonardo Capelli nella sprint Under 18

Fine settimana da incorniciare per lo sci di fondo bergamasco. Il movimento orobico è infatti salito sul gradino più alto del podio della seconda tappa di Coppa Italia grazie al successo di Leonardo Capelli.

Sotto una fitta nevicata che ha investito Gressoney il 17enne dello Sci Club 13 Clusone ha infatti trionfato nella sprint in tecnica libera Under 18 al termine di una volata serrata con Martino Carollo (Alpi Marittime).

In campo femminile terzo posto fra gli Under 20 per Valentina Maj (CS Carabinieri) davanti a Giulia Cozzi (Ubi Banca Goggi), settima al traguardo; un risultato che la scalvina ha ribadito anche nella mass start vinta dalla compagna di squadra Martina Di Centa.

Fra le senior due giornate da protagonista per Martina Bellini (Esercito) che ha sfiorato il successo sia nella sprint che nella 5 chilometri. In grado di concludere la prova più breve fra le migliori cinque (terza fra le Under 23), la 21enne di Clusone ha conquistato la piazza d’onore nella kermesse dominata da Cristina Pittin (Esercito) tagliando il traguardo con 20 secondi di ritardo dalla friulana.

A medaglia anche Lucia Isonni (S.C. Schilpario), seconda fra le aspiranti, categoria che ha visto Denise Dedei (Gromo) chiudere in sesta posizione.