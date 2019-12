Nasce l’Osservatorio per i prodotti regionali: garantirà cibi lombardi nelle mense

“L’istituzione da parte di Regione Lombardia dell’Osservatorio regionale per la Promozione dell’uso di prodotti locali nelle mense scolastiche e nella ristorazione collettiva è un’iniziativa che garantisce ai cittadini una maggiore sicurezza e qualità dei prodotti alimentari. Ma non solo: portare nelle mense scolastiche i prodotti delle aziende del territorio, significa valorizzare il settore agricolo e le aziende del comparto, che in Lombardia è un’eccellenza”. Così Giovanni Malanchini, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del consiglio regionale della Lombardia, commenta l’istituzione dell’Osservatorio regionale per la promozione dell’uso di prodotti locali nelle mense scolastiche e nella ristorazione collettiva, che avrà il compito di studiare, analizzare, monitorare e formulare proposte per favorire l’impiego di prodotti locali.

“Attraverso questo nuovo organismo, Regione Lombardia – spiega Malanchini – si impegna a promuovere ulteriormente la filiera corta, a limitare le distanze di trasporto e a garantire la freschezza e la qualità dei prodotti che arrivano sulle tavole dei lombardi. Stop con le offerte al ribasso: le nostre priorità sono cibo di qualità e sicurezza alimentare e attraverso questo Osservatorio perseguiremo ancora più concretamente questi obiettivi”.