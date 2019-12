“Live Music”, all’Elav Circus concerto di Juwana Jenkins

Dal blues al soul, dal gospel al funk. Tutte queste dimensioni convivono nell’arte di Juwana Jenkins, una delle più interessanti Soul Woman della scena musicale attuale. Cantante, autrice e performer di grande talento, Juwana si esibirà sul palco di Elav Circus (via Madonna della Neve, 3), giovedì 19 dicembre alle 21.30 . In arrivo dalla grande Philadelphia, Juwana farà tappa a Bergamo, una delle mete del suo tour europeo.

La musica live continuerà fino alla fine dell’anno. La sera di martedì 31 dicembre , il Dagmar’s Collective Acoustic, trio jazz, suoneranno fino all’arrivo del 2020.

A seguire, giovedì 23 gennaio, i Ridillo porteranno a Bergamo il meglio del funk-soul italiano. A seguire (giovedì 6 febbraio), Diana Blue, cantante soul, sensazionale suonatrice di armonica.

Ingresso libero.

JUWANA JENKIS

Juwana Jenkins è una cantante, cantautrice e performer di Philadelphia, USA.

Dopo una lunga carriera di acclamate collaborazioni musicali, nel 2018 ha pubblicato il suo primo singolo da solista, “Long Time”, riscuotendo grande successo.

Apparsa sui palchi di Stati Uniti, Europa e Asia, Juwana è una delle migliori esportazioni di Philadelphia: cantante, cantautrice e perfomer di grande talento.

Dopo vent’anni segnati da importanti collaborazioni musicali, tra cui quella con il noto armonicista Charlie Slavik, Juwana ha deciso di sfidare in autonomia palchi di tutto il mondo. Una ricca produzione e una forte presenza sul palco, in grado di amalgamare gli stili variegati della vecchia tradizione con l’energia dei nuovi sound, hanno permesso alla cantante di Philadelphia di distinguersi nella scena musicale mondiale. Ora Juwana è impegnata in un tour nei migliori club europei.