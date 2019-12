Le montagne sono imbiancate e le strade dei comuni abbastanza sgombre (a parte il ghiaccio in alcune zone): il tempo ci proietta dentro il clima natalizio. Ma come sarà questa settimana a Bergamo e in provincia? Ce lo dice Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

La settimana che precede le festività natalizie si aprirà all’insegna del tempo autunnale e uggioso su gran parte della regione dopo la parentesi invernale della passata settimana; la causa sarà una saccatura che affonderà dalla penisola iberica fin verso l’entroterra algerino la quale andrà ad attivare umide correnti meridionali in un contesto termico decisamente meno freddo, che proseguirà per gran parte della settimana.

Lunedì 16 dicembre 2019

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione, precipitazioni assenti sui settori sud-orientali della regione, altrove deboli o sottoforma di pioviggini più continue sui settori occidentali. In serata graduale cessazione dei fenomeni ad esclusione dei settori occidentali della regione. Nevicate sui settori Alpini sopra i 1800-2200 metri.

Temperature: Minime in aumento ( +5/+7) massime stazionarie sui settori occidentali (+7/+9) in aumento altrove (+9/+12)



Martedì 17 dicembre 2019

Tempo Previsto: Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni deboli, più diffuse e continue sui settori occidentali con quota neve sopra i 2000 metri, altrove deboli e intermittenti o assenti sui settori più orientali della regione.

Temperature: Minime in aumento (6/10°C), massime in aumento (8/10°C) sui settori centro-occidentali,(11/14°C) su quelli orientali).

Mercoledì 18 dicembre 2019

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto ovunque. Precipitazioni diffuse soprattutto sui settori occidentali. Nevicate sui settori Alpini oltre 2000 metri.

Temperature: Minime in ulteriore lieve aumento, massime stazionarie su valori decisamente sopra la media stagionale.