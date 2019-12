Fuga a tutta velocità su un’auto rubata: arrestato per resistenza e ricettazione

Per sua sfortuna, mentre sfrecciava a tutta velocità tra le vie di Madone e Filago nella serata di domenica 15 dicembre ha incrociato una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri di Treviglio, impegnata in un normale servizio di controllo del territorio.

L’uomo, un 57enne italiano residente a Mozzate, nel comasco, era alla guida di una Bmw X6 nera che, da un rapido controllo effettuato dai militari dell’Arma, risultava rubata due giorni prima di fronte a un noto ristorante di Bergamo città.

Immediato, a quel punto, l’inseguimento del mezzo ma il conducente, ignorando l’alt dei carabinieri, ha accelerato improvvisamente, cercando di sfuggire al controllo: una volta allertata la centrale operativa di quanto stava accadendo, altre pattuglie sono arrivate in soccorso dei colleghi, con l’ausilio anche della Polizia Stradale in servizio al vicino casello autostradale di Capriate San Gervasio, dove l’uomo sembrava si stesse dirigendo.

È qui che, visto l’intenso traffico e i veicoli incolonnati all’ingresso della A4, con una manovra decisa i carabinieri sono riusciti a tagliare la strada al Suv, bloccandolo definitivamente.

Vano anche il tentativo del conducente di darsi alla fuga a piedi: ammanettato, è stato portato nelle camere di sicurezza della Compagnia di Treviglio, in attesa di essere condotto davanti all’Autorità Giudiziaria nella mattinata di lunedì, per la convalida dell’arresto con processo per direttissima.

Il 57enne, pluripregiudicato per diversi furti d’auto, dovrà rispondere dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione della Bmw: l’auto, con targa svizzera, nella stessa serata di domenica è stata restituita subito al legittimo proprietario.