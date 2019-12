Concerto e documento inedito nel 10° anniversario della morte di Giulio Bosetti

Il prossimo 24 dicembre ricorrerà l’anniversario dei dieci anni della scomparsa di Giulio Bosetti.

L’attore affidò a Marco Buscarino sul finire degli anni “90 un documento per ricordarlo nella sua città, Bergamo, a dieci anni dalla scomparsa. In esso vi si scorgono gli aspetti poliedrici della sua figura umana e professionale di grande spessore.

Il documento verrà letto al pubblico da un attore professionista nel corso di un concerto musicale condotto da due brave artiste, esperte in musica classica da camera, la pianista Annamaria

Garibaldi e la soprano Valentina Coladonato che si esibiranno nella prestigiosa Sala Piatti di Bergamo alta nel corso del mese di Marzo 2020.

Il tutto in un ricordo intimo e umano del grande attore, regista e direttore di teatro italiano.

Nel corso del concerto verranno eseguite musiche di Ravel, Poulenc, Weber , Ullman, Part e Cattaneo e sarà letto la parte ancora inedita del documento che Bosetti affidò a Buscarino e che questi

rese parzialmente noto sul Corriere della Sera, alcuni anni or sono. Ciò nell’intento di creare comunità intorno ad un personaggio come Bosetti in grado indicare alle nuove generazioni i valori da perseguire.

“Facciamo un buon teatro e faremo una buona società”, si dice nel documento, ricordando a tutti i giovani che il teatro è ancora oggi un’arte in grado di realizzare un incontro tra le persone affinché la parola amore possa ancora circolare.

L’iniziativa nasce da un’idea di Marco Buscarino il quale ha anche curato la drammaturgia della lettura del testo inedito di Giulio Bosetti. Il concerto è a cura dall’Associazione Musica Aperta.