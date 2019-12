Atalanta-Valencia, Percassi fiducioso: “Ce la giocheremo, Zapata il nostro acquisto di gennaio”

È sorridente Antonio Percassi dopo il sorteggio di Nyon. L’urna è stata benevola e per gli ottavi di finale di Champions ha regalato alla sua Atalanta la sfida col Valencia, senza dubbio la formazione più abbordabile tra tutte quelle di prima fascia (Barcellona, Liverpool, Bayern Monaco…): “Poteva andare peggio questo sorteggio – ha commentato ai microfoni di Sky -. Gli ottavi di finale sono il regalo che siamo riusciti a fare ai nostri tifosi e alla nostra città”.

“La mia prima volta al sorteggio di Nyon? Per noi è straordinario essere qua – ha spiegato il presidente nerazzurro -, essere seduti di fianco ai dirigenti di certi club è un’esperienza unica, che ci gratifica. È stato piacevole incontrare e riabbracciare i dirigenti del Manchester City, che si ricorderanno a lungo dell’Atalanta anche per la cena al Da Vittorio che gli abbiamo offerto”.

“Il Valencia era sicuramente la squadra che ci auguravamo di pescare, su certe cose non ci si può nascondere e non dobbiamo essere ipocriti. Con questo – ha continuato Percassi – non vogliamo dire che sarà facile con gli spagnoli, anzi. Però, quantomeno, ce la giocheremo”.

“Per noi questa Champions League è un’università, stiamo imparando – ha commentato ancora il patron atalantino -. Siamo partiti male, poi abbiamo preso le misure ed eccoci qua”.

“Se Gasperini mi chiedesse uno o due giocatori? Ora è meglio pregare…” ha risposto ridendo Percassi. Che poi è tornato serio: “Penso sia chiaro che se nascerà qualche occasione durante il mercato di gennaio ci faremo trovare pronti. Per ora i nostro primo acquisto si chiama Zapata, che ci sta mancando molto. E ci metto anche Ilicic e Gomez, che non c’erano domenica a Bologna e ce ne siamo accorti. Kjaer? Parleremo col mister”.