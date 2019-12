Ad un passo dal centro un nuovissimo Kiwishop: Gioc’onda

Se ancora non conoscete Gioc’onda, non perdete l’incontro “Natale Bianco Cenere”, con l’autrice Elisa Emiliani il 21 dicembre alle 18.

Elisa Emiliani presenterà il suo libro Cenere, edito da Zona42, un romanzo ambientato nella bassa con un tocco cyberpunk e protagoniste indimenticabili, il racconto dell’estate in cui tre ragazze decidono di riprendere il controllo della propria esistenza.

Gioc’onda è uno spazio creativo, fatto di molta energia e ancor più passione.

Oscar, il proprietario, ha dato vita ad un vero e proprio progetto a misura dei suoi clienti, uno spazio che cambia in continuazione e si trasforma imbastendo itinerari e narrazioni per permettere al visitatore di orientarsi in libertà, è un luogo aperto e interattivo, dove ci si può fermare a sfogliare i libri e provare i giochi.

Gioc’onda è libreria, ludoteca ma soprattutto un punto d’incontro, organizza serate dedicate ai giochi in scatola e di confronto per gli appassionati di letteratura fantastica.

A partire da metà gennaio inizieranno una serie di corsi per imparare a dipingere, scrivere e conversare.

Vi segnaliamo:

– La presentazione del corso di pittura

– La presentazione del corso di scrittura creativa

– La presentazione del corso di conversazione in lingua inglese

Per scoprire di più su questo locale e molti altri in città e provincia visitate la guida

www.bergamocitykiwi.it