Un defibrillatore per Foppolo: parte la raccolta fondi ed è subito successo

Da Pavia a Foppolo, non solo per passare il fine settimana in montagna, ma anche per donare un aiuto concreto al paese dell’Alta Valle Brembana, ai suoi abitanti e ai numerosi villeggianti.

Dall’impegno nell’associazione di volontariato Pavia nel Cuore, Alessandro Agazzi, medico residente nella provincia di Pavia, ha l’idea di proporre una raccolta fondi per donare un defibrillatore automatico esterno (DAE) al comune di Foppolo. Posto nel piazzale Alberghi, il DAE è un piccolo strumento che, messo a disposizione di ogni cittadino, permetterà un intervento di primo soccorso che può migliorare la qualità della sopravvivenza in attesa dei soccorsi.

“Nel caso di un arresto cardiaco improvviso, il fattore-tempo è fondamentale: dopo ogni minuto passato, la probabilità di sopravvivenza si riduce del 10% – spiega il dottor Agazzi -. L’utilizzo corretto del defibrillatore permette di migliorare la qualità della sopravvivenza e può fare la differenza prima dell’arrivo dei soccorsi”.

Dalla provincia di Pavia, dove vive e lavora, Alessandro Agazzi si reca frequentemente a Foppolo con la famiglia per trascorrere il fine settimana. “Sono spesso in alta Valle Brembana per sciare con i miei figli. Da questo legame con Foppolo e dal mio impegno in un’associazione che insegna ad intervenire di fronte ad un arresto cardiaco, è nata l’idea di effettuare dei corsi gratuiti per abilitare gli operatori all’utilizzo del defibrillatore automatico”. Il primo corso, già in programma, si terrà sabato 28 dicembre.

Nel frattempo, è iniziata la campagna di raccolta fondi per la donazione del defibrillatore. Per il completamento del progetto sono necessari 1.800 euro: 1.100 euro per il defibrillatore e 700 euro per l’arrmadietto con sistema di riscaldamento e allarme.

Le donazioni con modalità diretta (in contanti) verranno raccolte presso la sede della Pro Loco di Foppolo (in accordo con il presidente Giuliano Angeloni). È possibile fare una donazione anche tramite l’app e il sito internet di GoFundMe, attraverso la campagna “Un defibrillatore per Foppolo”.

“In pochi giorni dall’inizio della raccolta fondi, abbiamo già avuto un’adesione eccezionale – conferma Agazzi -. È un piccolo gesto, che può aiutare a salvare diverse vite”.