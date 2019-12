Precipita sul Resegone, grave escursionista bergamasco

È precipitato sul Resegone, mentre stava risalendo il Canalone Comera. L’incidente domenica mattina, 15 ottobre, poco prima di mezzogiorno.

Lo scalatore era in compagnia di tre amici che hanno dato l’allarme, mobilitando il Soccorso alpino che ha tratto in salvo il 60enne bergamasco, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Deve per ora la vita al casco che lo ha protetto durante il volo di oltre cento metri.