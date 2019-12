Malore a Bergamo per Ilaria Cucchi: “Un po’ di stress, ora sto bene”

“Un po’ di stress e disidratazione ma sono già fuori e sto bene. Ringrazio davvero tutti per l’affetto”. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, ucciso 10 anni fa per un pestaggio dopo l’arresto, ha rassicurato sulle sue condizioni di salute dopo un malore accusato sabato mentre si trovava a Bergamo, dove ha fatto tappa per la presentazione del libro “Il coraggio e l’amore”.

“Grazie di cuore agli angeli del 118 di Bergamo – ha scritto su Facebook l’avvocato Fabio Anselmo, pubblicando la foto della compagna in ospedale -. Torneremo presto io ed Ilaria. Bergamo e la sua gente sono meravigliosi”.