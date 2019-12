Il tema, da qualche settimana, tiene banco a Negrone, borgo del Comune di Scanzorosciate. Molti abitanti, infatti, sono contrariati alla chiusura della scuola dell’infanzia “Don Barnaba”. Per questo, sabato 14 dicembre, una cinquantina tra genitori e bambini sono scesi in piazza, sul Sentierone, protestando ‘armati’ di manifesti e palloncini rossi nel pieno centro di Bergamo.

“Si tratta di una scuola materna voluta e costruita dai Negronesi con la loro operosità, con i loro soldi ed i loro sacrifici negli anni Settanta, da allora sempre funzionante. Una struttura in attivo ed in regola che ha circa 20 bambini e che il prossimo anno avrebbe richieste per 45” scrivono in una nota l’avvocato Giovanna Gotti ed i parrocchiani di Negrone, che evidentemente si interrogano sulle ragioni di questa decisione. “Tutti gli appelli rivolti alla Curia – continuano – ad oggi sono rimasti inascoltati”. Secondo il loro punto di vista si tratta di “difendere i diritti dei bambini” da una decisione che definiscono “irrazionale”.