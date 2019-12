Gandino, cade cornicione a due passi dalla Basilica

Paura a Gandino per il crollo di un cornicione da uno stabile in via Locatelli, al civico 10, a pochi passa dalla Basilica.

L’episodio si è verificato intorno alle 16.30 di sabato 14 dicembre.

Sul posto, sono tempestivamente giunti i Vigili del Fuoco di Gazzaniga. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera zona.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, nonostante la numerosa gente che stava passeggiando per le vie del centro.

L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso qualche ora più tardi, alle 19.