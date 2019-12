Entrato nell’edicola di via Adamello era andato in escandescenza contro i clienti, al momento tutte donne, insultandole pesantemente, chiedendo insistentemente del denaro e uscendo poi in strada urlando senza motivo contro le auto in transito.

Le pattuglie della Polizia Locale di Seriate, allertate, sono intervenute rintracciando poco dopo il soggetto nel parco di via Dante. Lo stesso, alla vista degli agenti, ha cercato di sfuggire al controllo ma prontamente circondato è stato accomodato nella cella di detenzione del veicolo di pattuglia con le massime procedure standard di sicurezza.

T.M., classe 1968, di origine senegalese, risultava già colpito da decreto di espulsione, senza fissa dimora, privo di documenti identificativi, pluripregiudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio e già conosciuto dal comando in quanto denunciato all’autorità giudiziaria ad ottobre per violazioni in materia di immigrazione clandestina.

“Con questo intervento di polizia giudiziaria i miei agenti hanno permesso di attivare le procedure di espulsione coattiva di questo soggetto socialmente pericoloso – dichiara il comandante Giovanni Vinciguerra -. Colgo l’occasione per ringraziare l’ufficio espulsioni della Questura di Bergamo, per la fattiva collaborazione”.