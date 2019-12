Arrivano fin sulle piste da sci i controlli antidroga dei carabinieri. Domenica mattina, 15 dicembre, i militari della Compagnia di Zogno, supportati dalle unità del Nucleo Elicotteri e del Nucleo Cinofili di Orio al Serio, hanno effettuato un’attività di prevenzione e repressione per contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti lungo le poste di Valtorta/Piani di Bobbio.

I controlli sono stati estesi alle decine di turisti che hanno trascorso la giornata sulla neve. I due cani antidroga, “Grinder” e “Grom”, posizionati in punti strategici, in sole 2 ore hanno segnalato numerose persone mentre l’attività di riscontro, effettuata dai Carabinieri, è stata positiva per 4 giovani sciatori, tutti segnalati, quale assuntori, alla Prefettura.

In particolare: un ragazzo 20enne di Stezzano è stato trovato in possesso di 2 grammi di marijuana, un 19enne di Albino con altri 3,5 grammi e un 19enne di Mapello con 1,5 grammi sempre di marijuana. Infine ragazzo 26enne di Almenno San Salvatore, con 2 grammi g di hashish.

“Il servizio – spiegano i carabinieri – è stato finalizzato a garantire la sicurezza dei numerosi turisti che, nei periodi di maggior affluenza, con particolare riguardo ai weekend e alle festività, raggiungono in gran numero gli impianti, praticando attività diverse (passeggiatori, ciaspolatori, sciatori alpinisti, ndr). L’attività, infatti, ha evitato che alcune persone affrontassero la giornata sugli impianti in condizione di alterazione psicofisica che avrebbe potuto mettere a rischio l’incolumità degli altri sciatori”.