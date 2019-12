Campionati Italiani Invernali, titolo per Francesca Fangio nei 200 metri rana

Si sono chiusi con una medaglia d’oro i Campionati Italiani Invernali per Francesca Fangio.

A Riccione la livornese di stanza a Treviglio ha conquistato il titolo nei 200 metri rana, riscattando così il podio sfiorato agli Europei in vasca corta.

Reduce dal quarto posto nella distanza più breve, la portacolori dell’In Sport-Rane Rosse si è messa alle spalle Ilaria Scarcella (GS Fiamme Oro) e la compagna di squadra Natalia Foffi.

Capace di realizzare il miglior tempo in batteria, la giovane toscana ha ampliato vasca dopo vasca il proprio vantaggio toccando la piastra in 2’24”26 e migliorando il proprio primato personale di 93 centesimi, distante poco meno di un secondo dal record nazionale.

Nello stile libero buon sesto posto per Sara Ongaro (In Sport-Rane Rosse) nei 200, mentre è sfuggita soltanto un centesimo la top ten per Daniela Piccinini (Sport Time Alzano Lombardo) nel dorso.

Foto Andrea Staccioli/deepbluemedia.eu