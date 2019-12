Bologna-Atalanta, la diretta del match

Dopo la grande impresa di Kharkiv che l’ha portata agli ottavi di finale di Champions League, l’Atalanta si rituffa nel campionato ed è ospite del Bologna.

Al Dall’Ara, però, Gasperini se la deve vedere con una fastidiosa emergenza in attacco: oltre a Zapata e Ilicic, infatti, manca anche Gomez. Si punta allora su Pasalic, Malinovskyi e Muriel.

La diretta del match

Il secondo tempo:

68′- Occasionissima per Barrow che supera Skorupski con un bel pallonetto ma Danilo salva sulla riga di porta!

63′- Cambia ancora Gasperini con Hateboer che prende il posto di Castagne.

60′- MALINOVSKYI! LA RIAPRE L’UCRAINO! Gran palla in profondità di Barrow per il numero 18 che si trova a tu per tu con Skorupski e questa volta non sbaglia.

54′- Cambia subito Gasperini: dentro Barrow, fuori Freuler.

53′- Gol di Poli, ha raddoppiato il Bologna: cross dalla destra di Tomiyasu e colpo di testa dell’ex Milan (che anticipa Palomino) che batte Gollini.

49′- Subito Palacio pericoloso in contropiede, è attento Gollini.

45′- Si riparte.

Il primo tempo:

46′- Finisce qua il primo tempo: Bologna avanti 1-0 sull’Atalanta.

45′- Ci sarà 1′ di recupero.

44′, Palacio da fuori, gran parata di Gollini!

40′- Pasalic! Cosa s’è mangiato!! Gran cross di Malinovskyi per il croato che tutto solo dal limite dell’area piccola mette clamorosamente alto. Probabilmente era più difficile sbagliarlo questo gol…

31′- Pasalic atterra Dzemaili: ammonito.

28′- Palacio dal limite, palla alta.

20′- Fase di stallo del match. L’Atalanta prova a imporre il suo gioco, il Bologna amministra e cerca le ripartenze.

12′- Bologna vantaggio: Palacio deposita in rete una respinta del palo dopo un gran sinistro di Orsolini. Male l’Atalanta che prende gol dopo una ripartenza subita dopo un calcio d’angolo a favore.

9′- Ancora Malinovkyi, ancora Atalanta a un passo dal vantaggio. Questa volta l’ucraino, lanciato da una sponda di Muriel, spara addosso a Bani dopo essere entrato in area.

6′- Malinovskyi! Si mangia il gol dell’1-0: l’ucraino, ottimamente servito da Pasalic, col sinistro non trova la porta da ottima posizione.

3′- Spinge forte il Bologna in avvio: grande azione di Orsolini sulla destra, l’ex Dea entra in area e cerca Palacio al centro ma fa buona guardia Djimsiti che allontana la sfera.

1′- Si parte al Dall’Ara.

Le formazioni ufficiali:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. All: Mihajlovic.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel. All: Gasperini.