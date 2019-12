Telethon, Tu si que vales o i segreti di Roma? La tv del 14 dicembre

Per la prima serata in tv, sabato 14 dicembre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Festa di Natale – Una serata per Telethon”.

Come da tradizione, la “Festa di Natale è dedicata alla fondazione Telethon, che celebra i grandi risultati raggiunti in questi trenta anni di attività. Antonella Clerici, insieme con Paolo Belli, e la sua “Big Band”, conduce questo speciale show natalizio. Tra gli ospiti della serata: Serena Rossi, Luca Zingaretti, Vittoria Puccini, Gigi Proietti, Pierfrancesco Favino e Marco Giallini. Il numero di telefono per le donazioni: 45510.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà il telefilm “Ncis”, con Mark Harmon, Rocky Carroll e Sean Murray. Andranno in onda due episodi intitolati “Ama il tuo vicino” e “Boom”. Nel primo, Gibbs, indagando su un caso di omicidio, avvenuto in quartiere molto tranquillo, scopre di avere a che fare con un serial killer. Nick, nel frattempo, è molto teso finisce per rimanere coinvolto in una rissa. Nel secondo, due ladri vengono uccisi da un pacco bomba indirizzato a un sottufficiale della Marina. La squadra deve capire chi lo ha spedito.

Su RaiTre alle 21.45 l’appuntamento è con la quarta e ultima puntata di “Città segrete”. Dopo Parigi, Londra, Gerusalemme, Mosca, Vienna e Venezia, l’ultima tappa del lungo viaggio di Corrado Augias è Roma, la “città eterna” per antonomasia, che con i suoi monumenti e le sue innumerevoli meraviglie architettoniche attira regolarmente ogni anno milioni di turisti provenienti da tutto il mondo. Roma è anche il crocevia di storie e di leggende, di segreti e di misteri, di cui oggi si andrà alla scoperta, tuffandosi nel passato e affrontando un lungo itinerario che condurrà fino ai giorni nostri.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la nona e ultima puntata di “Tu si que vales”, condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Anche stasera tocca a Teo Mammucari, Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi, giudicare le esibizioni dei concorrenti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “The Jackal”, con Bruce Willis; su Italia1 alle 21.20 “Mamma, ho ripreso l’aereo: mi sono smarrito a New York”, con Macaulay Culkin; e su La7 alle 21.15 “Lawrence d’Arabia”, con Peter O’Toole.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “L’ingenua”, con Ilona Staller; su La5 alle 21.10 “Christmas cottage”, con Merritt Patterson; su Iris alle 21 “Frantic”, con Harrison Ford; e su Italia2 alle 21.30 “Le ultime ore della Terra”.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “La gaia scienza: la rivolta degli oggetti”. A 43 anni di distanza dalla sua apparizione sui palchi del Beat 72, La rivolta degli oggetti torna ad abitare la sala di un teatro attraverso i corpi di tre giovani performer guidati dagli interpreti originali dello spettacolo: i fondatori de La Gaia Scienza, Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari e Alessandra Vanzi.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little murder by Agatha Christie”, con Elodie Frenck e Samuel Labarthe. Andranno in onda due episodi intitolati “Murder party” e “Il rapimento del piccolo Bruno”. Nel primo, Marlene riceve, tramite giornale, un “invito a cena con delitto”. Laurence è convinto si tratti di uno scherzo, ma la festa viene davvero interrotta da uno sparo. Nel secondo, Laurence è incaricato di tenere sotto controllo Bruno, figlio della famosa romanziera Eloise Zennefort. Il bambino è stato minacciato di rapimento.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Narcos”, con Wagner Moura; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “Le Iene show” e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.