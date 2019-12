Santa Lucia arriva coi vigili del fuoco al Policlinico San Pietro

Al reparto di pediatria del Policlinico San Pietro venerdì 13 dicembre ad accompagnare Santa Lucia sono stati i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Madone.

I pompieri hanno portato regali ai bimbi e dolcetti alle mamme. Per il piccolo Samuel Liam, ormai famoso per la perdita del suo Polipetto, che è ricoverato al Policlinico San Pietro per controlli è stata una grande sorpresa ricevere il gruppo di vigili del fuoco accanto Santa Lucia, visto che il suo papà è un vigile del fuoco nautico di Genova.