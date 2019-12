Kpmg Ideation Challenge per studenti di Economia

KPMG è un network di società che offre prestazioni come servizi fiscali e legali, consulenza strategica ed operativa, gestione dei rischi finanziari e informatici e servizi amministrativi. Per avvicinare i giovani a un pensiero creativo, alla collaborazione attraverso team di lavoro e ad affrontare sfide globali, è stata sviluppata la Kpmg Ideation Challenge. L’obiettivo è di cercare pensatori strategici che utilizzino l’immaginazione per vedere oltre le cose, partecipanti esperti ed appassionati nell’ambito della tecnologia e talenti con capacità inventiva, fantasia e originalità.

La sfida è basata su diverse fasi di progettazione in cui, i diversi team, verranno guidati dai professionisti Kpmg per la realizzazione dell’idea da presentare davanti ad una giuria di esperti. Il team migliore rappresenterà l’Italia nella finale internazionale a Seoul, in Corea del Sud.

Il progetto che vincerà la finale internazionale sarà premiato con un finanziamento di 50.000 dollari per realizzare il proprio prototipo e lanciarlo sul mercato. Chi può partecipare? Tutti coloro che sono iscritti a un corso di Laurea Triennale/Magistrale/Master in Economia o STEM.

Partecipare è semplice, basta compilare i campi relativi alle tuo profilo e al tuo percorso accademico, inviare il proprio curriculum e scegliere se candidarti singolarmente o eventualmente segnalare il nominativo delle persone con cui ti piacerebbe essere in Team.

Quali sono le date?

KIC Webinar: 30 gennaio. Se la tua candidatura sarà andata a buon fine, una volta chiuse le application, riceverai l’invito per partecipare al Webinar. In questa prima fase della competition, conoscerai i compagni di team con cui condividerai l’esperienza del KIC2020, insieme scoprirete l’obiettivo della competition e potrete iniziare a dare una prima forma alla vostra idea.

Ideation Academy – Finale Nazionale: 17 – 18 febbraio, dove le tre squadre selezionate prenderanno parte ad un’esperienza innovativa basata sul design thinking. Grazie al supporto di coach Kpmg, l’idea proposta prenderà forma e verrà ulteriormente strutturata. L’Ideation Academy si concluderà con un pitch durante il quale tutte le idee verranno valutate da Partner ed esperti Kpmg e verrà nominata la squadra che rappresenterà l’Italia alla Finale Internazionale di Seoul.

Winners Coaching Session: marzo. Qui il team Italia che partirà per Seoul riceverà il supporto degli esperti di Data Driven Technologies del Kpmg Lighthouse per concretizzare il progetto e realizzare il prototipo.

International Finals Seoul: 30 marzo – 2 aprile. Durante la finale internazionale di Seoul, il team Italy si sfiderà con gli altri team vincitori a livello mondiale. Dovrà dare il massimo per vincere il premio finale.

Per iscriversi è necessario seguire il link: https://kic.kpmg.com/landing