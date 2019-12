Koverlux passa di mano, da B4 Investimenti SGR al fondo Xenon

Xenon, attraverso il suo fondo Xenon Private Equity VII, ha rilevato da B4 Investimenti SGR la maggioranza di Koverlux, società con sede a Grumello del Monte, attiva nei servizi di laseratura e verniciatura, in grado di gestire finiture multiple su accessori moda.

“L’acquisizione di Koverlux – commenta Franco Prestigiacomo, Managing Partner di Xenon – è un ulteriore passo importante nel nostro progetto di creazione di un polo del savoir-faire italiano al servizio della creatività dei più grandi stilisti e brand mondiali della moda e del lusso, già clienti ricorrenti di tutte le società del gruppo”.

Koverlux, che ha chiuso il 2018 con ricavi per 8 milioni di euro, un ebitda di 1,98 milioni e una posizione finanziaria netta di 2,2 milioni, vanta una gamma completa di finiture ad alto valore aggiunto complementari alle attività di laseratura e verniciatura (metallizzazione, diamantatura, floccatura, fresatura, microiniezione) per accessori per abbigliamento, pelletteria e calzature destinati ai più importanti brand globali del settore della moda e del lusso.

“Nel corso del periodo di investimento di B4 – afferma Giuseppe Cerea, Presidente e Amministratore Delegato di Koverlux – Koverlux ha intrapreso un ambizioso percorso di crescita che, grazie anche ad un importante piano di investimenti, in termini sia di asset sia di risorse umane, ha portato la società al sostanziale raddoppio dei volumi di business. In tal senso, i significativi investimenti nell’ampliamento della capacità produttiva dell’impianto di verniciatura, che oggi rappresenta un’eccellenza nel settore, hanno consentito una rapida espansione di questo segmento, fino a diventare la prima linea di business della società. Sono particolarmente entusiasta del nuovo percorso che io, mio fratello Luca e la nostra “squadra” stiamo per intraprendere al fianco di Xenon e del progetto di aggregazione di cui siamo entrati a far parte, sia come manager/imprenditori che come azionisti”.





L’operazione si inserisce nel più ampio disegno strategico di Xenon di creazione di una piattaforma nel settore delle pelli e accessori moda, che vede già al suo interno: A&A Pelli Pregiate (società toscana specializzata in import-export di pelli pregiate) e controllate (le concerie Zuma di Castelfranco di Sotto e Casadacqua di Santa Croce sull’Arno); Just Gators (società statunitense detentrice di un allevamento di coccodrilli americani in Louisiana); Quake Ricami (società veneta attiva nel settore delle lavorazioni speciali per tessuti, pellami e accessori per l’alta moda).

Xenon ha rilevato Koverlux da B4 Holding I SICAF (Fondo d’Investimento Alternativo gestito da B4 Investimenti SGR), che aveva a sua volta investito nella società a dicembre 2016, e dai fratelli Giuseppe e Luca Vittorio Cerea, fondatori ed imprenditori della stessa. Nell’ambito dell’operazione di cessione, i fratelli Cerea resteranno alla guida di Koverlux, reinvestendo al fianco di Xenon e degli altri manager/imprenditori coinvolti nel progetto (inclusi taluni manager di Koverlux stessa).