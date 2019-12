Il Questore Auriemma dà il benvenuto a 7 vice ispettori

Nella mattina di sabato 14 dicembre il Questore di Bergamo Maurizio Auriemma ha incontrato i neo Vice Ispettori, provenienti da varie realtà italiane e destinati alla provincia di Bergamo, che hanno preso servizio nella giornata di venerdì 13 dicembre.

I sette giovani nuovi arrivati hanno seguito un percorso di istruzione particolarmente formativo alla scuola di Polizia di Campobasso e all’Istituto per Ispettori di Nettuno, della durata di 18 mesi e andranno a ricoprire incarichi di responsabilità in seno agli uffici. Il Questore, nell’augurare loro il benvenuto, ha formulato i migliori auspici per il raggiungimento di ambiziosi traguardi professionali.