Finita la fase neve su Bergamo per questa settimana? Risponde Simone Budelli col bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Tempo stabile sulla Lombardia nella giornata di sabato, grazie a un temporaneo promontorio di alta pressione in area mediterranea. Da domenica, e soprattutto con l’inizio della prossima settimana, graduale cambiamento delle condizioni atmosferiche a causa di una saccatura in movimento verso l’Europa occidentale, che andrà ad attivare umide correnti meridionali in un contesto termico decisamente meno freddo.

Sabato 14 dicembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso, con solo qualche residuo annuvolamento sui settori Alpini e qualche banco di nebbia tra cremonese e mantovano, in rapido dissolvimento. Nel corso del pomeriggio-sera bel tempo ovunque; locali banchi di nebbia in serata sulla bassa pianura.

Temperature: Minime in lieve calo (-2/+2°C), massime in aumento (6/9°C).

Domenica 15 dicembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso sui settori di pianura centro-occidentali e area appenninica, poco nuvoloso altrove. Nel corso del pomeriggio qualche schiarita su Alpi e settori orientali, molto nuvoloso altrove con isolate pioviggini possibili tra milanese e pavese. In serata molto nuvoloso ovunque con qualche pioviggine tra Prealpi e pianura occidentale.

Temperature: Minime in aumento (0/3°C), massime stazionarie (5/7°C sui settori centro-occidentali, 7/10°C su quelli orientali).

Lunedì 16 dicembre 2019

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto ovunque. Nel corso della giornata pioviggini o deboli piogge sparse tra Prealpi e pianura occidentale, fenomeni isolati o assenti sui restanti settori. Deboli nevicate sulle Prealpi centro-occidentali oltre 1600-1800 metri.

Temperature: Minime in aumento (4/6°C), massime stazionarie (6/9°C).