Cure palliative, cena-incontro per volontari, operatori sanitari e sostenitori

Un sostanzioso numero di volontari, operatori sanitari e sostenitori dell’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo parteciperà lunedì 16 dicembre alle 20 alla tradizionale cena di auguri di Natale organizzata dall’Associazione Cure Palliative onlus al Bistrò nello spazio dell’ex manicomio e attuale parco di via Borgo Palazzo 130 a Bergamo.

Sarà un’occasione di incontro per poter riflettere sulle numerose iniziative promosse quest’anno e per sviluppare nuove idee che serviranno a migliorare e garantire qualità di cura e assistenza per la migliore qualità di vita, sempre.

Il costo della cena è di 30 euro: per avere ulteriori informazioni e per prenotarsi telefonare al numero 0352676599 oppure inviare un’e-mail a segreteria@associazionecurepalliative.it

A fine settimana un altro appuntamento di Sport e Solidarietà vedrà impegnata l’associazione: domenica 22 dicembre si terrà la 14esima edizione della “Camminata – Bergamo un Cuore grande”, a sostegno dell’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo a Bergamo, dell’assistenza domiciliare per malati in fase avanzata.

Si tratta di una manifestazione podistica ludico-motoria a carattere internazionale a passo libero aperta a tutti e valida per i concorsi internazionali I.V.V; partecipazione e distanze parziali; nazionale; e piede alato Fiasp.

Arrivo e partenza sono all’Hospice di Borgo Palazzo. Vengono proposti percorsi di 4, 10 e 17 km.

I partecipanti riceveranno un panettone; il primo gruppo il trofeo Kika Mamoli alla memoria, il secondo gruppo il trofeo Bruno Minetti alla memoria, e i successivi gruppi trofei, coppe e riconoscimenti.

Per iscrizioni e informazioni: Danesi (tel. 035531326) o Teani (cell. 3937003445).