Agli Spiazzi di Gromo, in Alta Valle Seriana, riapre la stagione sciistica e gli operatori della Croce Blu di Gromo tornano in pista per prestare servizio di soccorso lungo i circuiti innevati. “Si tratta di un’attività storica per la nostra associazione – spiega Battista Santus, presidente della Croce Blu Gromo -: svolgiamo il servizio di soccorso lungo le piste da sci sin dal 1980. I nostri soccorritori prestano un servizio ‘h24’, ovvero non solo nei festivi e prefestivi, ma anche per tutta la durata della settimana”.

Un’attività delicata e impegnativa che va ad implementare la mole di lavoro della Croce Blu di Gromo. Sulle piste degli Spiazzi, nei giorni settimanali, sono presenti due soccorritori certificati, mentre nel week-end vi è un incremento di quattro o cinque soccorritori.

Foto 2 di 2



“Siamo dotati di una particolare motoslitta – prosegue il presidente – attrezzata per rispondere a tutte le necessità del paziente. In particolare, la motoslitta è riscaldata grazie a un sistema di fibre di carbonio: la temperatura si mantiene sui 37 gradi e il paziente non rischia l’ipotermia. A valle abbiamo anche un presidio di primo soccorso, un locale attrezzato e riscaldato, dove possiamo posizionare il paziente in attesa dell’ambulanza o delle cure mediche”.

Gli operatori della Croce Blu di Gromo, quindi, sono sempre presenti lungo i circuiti degli Spiazzi, ma non solo: “Lo scorso anno, ad esempio, siamo stati attivati da un’organizzazione nazionale per prestare servizio in località di fama nazionale dove erano in programma importanti gare”.