Cocaina pronta da vendere nascosta nelle mattonelle del soffitto: arrestato

Nel pomeriggio di venerdì ad Ambivere, a seguito di servizio volto alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Almenno San Salvatore hanno arrestato un giovane di 29 anni pregiudicato, clandestino.

I militari, che lo stavano monitorando da diverso tempo, dopo aver visto l’uomo cedere alcune dosi di cocaina a un italiano del posto, hanno bloccato il giovane che, sottoposto immediatamente a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un’ulteriore dose di cocaina già pronta per la vendita, nonché 120 euro in contanti.

La successiva perquisizione al domicilio dichiarato dall’uomo, ha permesso di trovare, occultati in alcune mattonelle del soffitto, ulteriori 8 grammi di cocaina già divisi in dosi, circa 730 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita e materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Al termine dell’attività, il giovane è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Zogno in attesa del giudizio direttissimo di sabato mattina.